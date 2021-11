Robin Gosens steht vor Comeback

Gosens: „In Katar um den Titel mitspielen“

Für die WM 2022 in Katar hat Gosens große Ziele. „Wenn wir die aktuelle Entwicklung in das neue Jahr mitnehmen können, dann haben wir das Potenzial, um in Katar um den Titel mitzuspielen“, sagte Gosens. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)