Jogi Löw verabschiedet - Jens Lehmann irritiert mit Tweet und bekommt Gegenwind

Was Jens Lehmann damit wohl ausdrücken möchte?

Vor dem 9:0 Kantersieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein wurde der langjährige Bundestrainer Joachim Löw vor 26.000 Zuschauern in der Volkswagen Arena in Wolfsburg offiziell verabschiedet.

Löw-Tweet von Lehmann irritiert

Dies nahm der ehemalige DFB-Torwart Jens Lehmann als Anlass, um über Twitter eine Nachricht an Löw zu senden.

„Auf Wiedersehen Jogi. Meine Empfehlung in 2006 resultierte in 15 Jahren beim DFB-Team. Heute bist du verabschiedet worden, habe ich gesehen. So ändern sich die Zeiten.“