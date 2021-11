DTM: David Schumacher auf den Spuren seiner Familie

Nächster Schumacher peilt F1 an

Schumacher und der Motorsport - das passt einfach zusammen. Nachdem die Motorsportkarriere von David Schumacher, dem Sohn von Ralf, in der Formel 3 Fahrt aufnahm, testete er nun die DTM.

Der nächste Schumi schnuppert DTM-Luft! Ralf Schumachers Sohn David (20) hat am Mittwoch und Donnerstag auf der Formel-1-Strecke in Le Castellet (Frankreich) einen Mercedes-AMG GT3 (ca. 550 PS) des DTM-Teams HRT (Haupt Racing Team) von Champion Maximilian Götz getestet.

DTM als kostengünstige Alternative

Klar ist: Die Serie von Ex-F1-Star Gerhard Berger ist eine echte Alternative für den Deutschen, der 2021 Platz elf in der Formel 3 belegte.

„Die DTM hat in diesem Jahr bewiesen, dass sich junge Piloten dort in Szene setzen können“, betont Davids Vater Ralf Schumacher bei SPORT1 . „Die Formel 3 und Formel 2 sind kaum noch zu bezahlen. Da kann die DTM eine interessante Alternative sein und auch als Sprungbrett dienen.“

Hintergrund: 2021 fuhr Red Bull-Junior Liam Lawson im Ferrari um den Titel und überzeugte Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko von seinen Fähigkeiten. Die Folge: 2022 will Red Bull ihn in der Formel 2 auf die Königsklasse vorbereiten. Ein Weg, der Vorbildcharakter haben könnte. ( Alle News zum Motorsport )

Schumachers kennen sich in der DTM aus

DTM-Boss Gerhard Berger würde über ein Comeback des Namen Schumacher auf jeden Fall begrüßen. „Ich würde mich sehr freuen, die nächste Generation der Schumacher-Familie in der DTM begrüßen zu können“, sagt er auf bild.de .

Vater Ralf fuhr von 2008 bis 2012 nach seiner Formel-1-Karriere 52 Rennen für Mercedes in der DTM, stand zweimal auf dem Podium und holte eine Poleposition. Und auch Cousin Mick kam schon in Berührung mit den Prototypen der jüngeren DTM-Vergangenheit: 2018 steuerte er den Mercedes-AMG C63 in einem Showrun.