Robin Gosens spricht bei SPORT1 über Verletzung und Sohn Levi

Sie lässt den EM-Shootingstar nicht abheben

Im Podcast „Meine Bayern-Woche“ spricht Robin Gosens erstmals ausführlich über seine schwere Verletzung und die Geburt seines Sohnes Levi. Talent hat er auch an der Wickelkommode.

Windeln wechseln statt grätschen!

Robin Gosens hat sich in den vergangenen Wochen zurückgezogen. Zum einen, weil er sich nach einem Sehnenteilabriss im Oberschenkel seit Ende September in der Reha befindet. Zum anderen, weil sein Sohn Levi Anfang Oktober geboren wurde.

In der neuen Folge des SPORT1-Podcasts „Meine Bayern-Woche“ meldet sich der beliebte Nationalspieler aus Bergamo und berichtet über sein neues Leben als Vater!

„Noch nie hatte ich so ein ultimatives Glücksgefühl“, sagt Gosens: „Unser Sohn hat mein Leben vom einen auf den anderen Moment auf den Kopf gestellt, aber im positiven Sinne. Es dreht sich alles um Levi, Mama und Papa sind erstmal nicht so wichtig (lacht). Er gibt mir unglaublich viel positive Energie. Das macht alles einfacher. Auch mein Kampf gegen meine Verletzung. Meine Familie ist jetzt komplett.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Serie A)

Kinder spielen große Rolle in Gosens‘ Leben

Statt Gegneranalyse beschäftigt sich der 27 Jahre alte Linksverteidiger von Atalanta Bergamo mit seiner Stiftung „Träumen lohnt sich“, die benachteiligte Kinder unterstützt und mit den alltäglichen Dingen im Leben eines frischgebackenen Familienvaters.

Für Gosens jedoch kein Problem, im Gegenteil! „Ich habe ein Talent zum Windeln wechseln. Ich versuche meine Verlobte Rabea zu unterstützen, wo es nur geht, denn sie hat genug zu tun. Es gibt keine Probleme (lacht).“

Kaum noch Probleme bereitet ihm seine schwere Verletzung, die er sich Ende September in der Champions League ohne Fremdeinwirkung zugezogen hatte. (DATEN: Tabelle der Serie A)

Gosens peilt Comeback an

„Ich kann endlich wieder die Fußballschuhe schnüren, denn ich bin in der letzten Phase meiner Reha. Ich bin hoffentlich bald zurück, mir fehlt das alles sehr“, berichtet Gosens, dem Bundestrainer Hansi Flick in den vergangenen Wochen sehr geholfen hat.

„Hansi hat es sehr leidgetan. Nach meiner Verletzung hatte ich mit ihm Kontakt. Er hat mir damals viel Erfolg für die Reha gewünscht und sich bis zuletzt immer wieder nach mir erkundigt und gefragt, wie es mir geht. Hansi hat mir immer ein sehr gutes Gefühl gegeben und mir vermittelt, dass ich für ihn trotz der Verletzung ein wichtiger Bestandteil des Teams bin. Das hat mich sehr gefreut und mich bislang durch meine Reha getragen. Für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen ist für mich weiterhin das Größte.“

Im Dezember will Gosens wieder auf dem Platz stehen, im neuen Jahr dann wieder Teil des DFB-Kaders sein. Seine Ansage an die Konkurrenz: „Die Alternativen auf der linken Seite sind nicht enorm, aber David Raum macht es in Hoffenheim sehr gut und Christian Günter in Freiburg ebenso. Die Konkurrenz schläft nicht. Aber wenn ich wieder fit bin und meine Leistung abrufen kann, dann mache ich mir keine Sorgen.“

Warum Gosens seine Ernährung umgestellt hat, welche Chancen er Deutschland bei der WM in Katar einräumt und was er vom Impfen hält, erfahrt ihr in der neuen Folge von „Meine Bayern-Woche“. Die darf kein Bayern-Fan verpassen!

