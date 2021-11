Anzeige

Deutschland besiegt Liechtenstein 9:0 - Stimmen der Nationalmannschaft mit Müller, Flick & Reus Müller veräppelt Hummels

Weltmeister mit Höhen und Tiefen: Die Ära Joachim Löw

SPORT1

Deutschland feiert im vorletzten Spiel der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein einen Kantersieg. SPORT1 fasst die Reaktionen der Akteure zusammen.

Erst der Abschied für Joachim Löw, dann das Torspektakel: Die Fans der deutschen Nationalmannschaft haben in Wolfsburg einen ereignisreichen Abend erlebt.

SPORT1 fasst die Stimmen zum Kantersieg bei RTL und aus der Pressekonferenz zusammen.

Hansi Flick über das Spiel: „Natürlich bin ich zufrieden. Mich freut es natürlich, dass Jogi bei seinem Abschied neun Tore gesehen hat. Auch die Stimmung im Stadion war einfach fantastisch. Das dritte Heimspiel, dass wir hatten – die Mannschaft und die Fans sind eine gute Kombination. Wenn man so viele Tore schießt und so angefeuert wird, ist das natürlich prima.“

... über den Zustand von Goretzka: „Er ist nochmal untersucht worden. Ich gehe davon aus, dass er am Sonntag gegen Armenien dabei sein kann. Er ist wichtig und jemand, den wir brauchen. Gerade, weil er defensiv immer wieder gute und wichtige Ballgewinne hat. Er hätte weiterspielen wollen. Das wäre wohl auch gegangen, aber wir wollten kein Risiko eingehen. Das war die richtige Entscheidung.“

...über die Bedeutung der frühen Tore: „Es war natürlich wichtig, dass wir die beiden frühen Tore geschossen haben. Man hat auch gesehen, dass der Gegner sehr tief gestanden ist. Mit einem Mann weniger hat sich auch nicht allzu viel verändert. Vorne haben sie einen weggenommen, aber das Zentrum vor dem Tor war immer gut besetzt. Die haben immer irgendwie einen Fuß dazwischen bekommen und hatten auch einen guten Torhüter.“

...über Leroy Sané: „Wir haben immer gesagt, dass Leroy eine schwere Verletzung hatte und da braucht man immer ein bisschen Zeit. Man sieht natürlich: Die Leichtigkeit ist zurück. Und die Art und Weise, wie er Fußball spielt macht einfach Spaß. Er ist gefährlich vor dem Tor, aber arbeitet auch gegen den Ball gut mit. Er hat eine Riesen-Entwicklung gemacht und mich freut es wahnsinnig für ihn, da er auch ein sehr positiver Mensch ist.“

Flick lobt Baku

...über Ridle Baku: „Freut mich sehr für ihn. Schön abgeschlossen, Marke Traumtor.“

...über neue Gesichter im Kader: „Wenn man neue Spieler sehen will, braucht man ein bisschen Platz im Kader. Den haben wir jetzt natürlich bekommen Anfang der Woche. Wir freuen uns über diese Qualität, die wir haben. Jeder einzelne ist da und will in diese Mannschaft rein. Das macht es uns Trainern natürlich relativ einfach. Deswegen ist es für uns wichtig, dass jeder die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, mitgeht. Und das Gefühl haben wir.“

...über die Fans: „Das ist super. Das gehört zum Fußball dazu. Wir haben jetzt seit zwei Jahren eine Pandemie und haben ohne Zuschauer gespielt. Bei mir war das ja viele, viele Spiele so. Jetzt bin ich natürlich happy und froh, dass wir mit der Nationalmannschaft vor Zuschauern spielen und sie begeistern können. Die Stimmung wird von der Tribüne auf den Platz getragen.“

Müller scherzt über Hummels‘ Mantel

Thomas Müller zur Torlaune: „Man muss immer relativieren, wir hatten keine extrem schwierigen Gegner in der Gruppe. Aber die Leute sind da und wir sind auch da. Bei Heimspielen hatten wir zuletzt immer eine super Atmosphäre. Wir wollten das nächste und das nächste Tor. Auch die Spieler, die eingewechselt wurden, haben sofort nach vorne gedrängt. Man kann also von einem harmonischen und tollen Abend sprechen.“ (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

...zum Löw-Abschied: „Es ist immer schön, ihn zu sehen. Ich hoffe, dass wir uns nachher auch nochmal treffen. Wir haben so viel zusammen erlebt mit dem Höhepunkt 2014. Diese persönlichen Momente sind nicht immer farbenfroh. Natürlich hat man durch das Sportliche auch immer Reibungspunkte in so vielen Jahren, aber das ist ganz normal. Aber die Begegnungen und die Tischgespräche, die wir hatten, ist das, was man mit nach Hause nimmt. Und der Jogi ist da einfach ein super Typ. Das können auch alle Spieler, die unter ihm gespielt haben, bestätigen.“

...zum Outfit von Mats Hummels: „Der Poldi hat sich so ein bisschen über seinen Mantel lustig gemacht. Dann war der Mats leicht unsicher und hat abgefragt, ob das denn so gut ist. Und ich habe gemeint, ja er kann das schon tragen. Alles in Ordnung, da muss er ein bisschen cooler werden.“

Reus spürte zusätzliche Motivation durch Publikum

Marco Reus: „Es war einfach schön, das Stadion war fast ausverkauft. Von daher hatten wir extra Motivation, galliger zu sein und mehr Tore zu machen als im Hinspiel. Das haben wir auch gemacht.“

...zu seinem Befinden: „Ich fühle mich gut. Ich spüre das Vertrauen vom Bundestrainer. Ich versuche meine Leistung auf dem Platz zu bringen.“ (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

...Deutschland wieder in der Weltspitze? „Das kann man jetzt nicht sagen, dafür waren die Gegner nicht auf dem passenden Niveau. Aber natürlich muss man jedes Spiel ernst nehmen und versuchen, viele Tore zu schießen. Die Spiele waren auch gut, um die Spielphilosophie des neuen Trainers einzuüben und auf den Platz zu bringen.“

