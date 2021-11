Anzeige

WM-Qualifikation: Portugal, Ronaldo, Pepe nur remis gegen Irland Gelb-Rot-Ärger bei Portugal-Remis

Ronaldo schon wieder vor Abschied?

SID

Portugal spielt in Irland nur unentschieden, erobert trotzdem die Tabellenführung in der Gruppe A. Cristiano Ronaldo bleibt torlos - Pepe sieht die Gelb-Rote Karte.

Cristiano Ronaldo und seine Portugiesen haben die Tabellenführung in der Gruppe A zurückerobert. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Ein mageres 0:0 in Dublin gegen Irland reichte dem Europameister von 2016, um von der Pole Position in das Endspiel gegen Serbien zu gehen.

Vor dem abschließenden Duell der WM-Qualifikation am Sonntag (20.45 Uhr) in Lissabon liegen beide Teams punktgleich an der Spitze. Portugal würde aber dank des besseren Torverhältnisses schon ein Remis für den Gruppensieg und das damit verbundene direkte WM-Ticket reichen. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Einen besonders traurigen Donnerstagabend in Dublin erlebte Portugals Pepe. Ausgerechnet in seinem Rekordspiel sah der Verteidiger in der Schlussphase wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte (81.) und fehlt damit im Endspiel am Sonntag. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Pepe avancierte gegen Irland zum ältesten Spieler, der jemals das Trikot der portugiesischen Nationalmannschaft trug. Mit 38 Jahren, 8 Monaten und 16 Tagen übertraf er die Marke des ehemaligen Torhüters Vitor Damas um 13 Tage.

Rumänien rutscht ab

Rumänien büßte indes Platz zwei der deutschen Qualifikationsgruppe J kurz vor der Ziellinie ein.

Das Team von Trainer Mirel Radoi kam gegen Island trotz deutlicher Überlegenheit nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und fiel in der Tabelle damit vor dem Quali-Abschluss am Wochenende hinter Nordmazedonien auf den dritten Rang zurück.

Nordmazedonien, das am kommenden Sonntag noch Island empfängt, hatte am frühen Donnerstagabend in Armenien 5:0 gewonnen und schraubte sein Konto damit auf 15 Punkte.

Die Rumänen, die einen Zähler dahinter liegen, müssen am Sonntag in Liechtenstein dreifach punkten und zugleich auf einen Ausrutscher der Nordmazedonier hoffen, um noch auf den zweiten Platz vorzurücken.

