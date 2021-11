0:0 gegen Island: Rumänien büßt zweiten Platz ein

Rumänien hat Platz zwei der deutschen Qualifikationsgruppe J kurz vor der Ziellinie eingebüßt. Das Team von Trainer Mirel Radoi kam gegen Island trotz deutlicher Überlegenheit nicht über ein torloses Unentschieden hinaus und fiel in der Tabelle damit vor dem Quali-Abschluss am Wochenende hinter Nordmazedonien auf den dritten Rang zurück.

Nordmazedonien, das am kommenden Sonntag noch Island empfängt, hatte am frühen Donnerstagabend in Armenien 5:0 gewonnen und schraubte sein Konto damit auf 15 Punkte. Die Rumänen, die einen Zähler dahinter liegen, müssen am Sonntag in Liechtenstein dreifach punkten und zugleich auf einen Ausrutscher der Nordmazedonier hoffen, um noch auf den zweiten Platz vorzurücken.