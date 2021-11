Ermittlung gegen ungarischen Schwimm-Coach György Turi

Der zweimalige Weltmeister und sechsmalige Olympia-Medaillengewinner Laszlo Cseh sowie andere Schwimmkollegen warfen dem Coach physische und psychische Verfehlungen vor. Cseh, der bis 2014 über viele Jahre von Turi trainiert worden war, sprach in einem Interview von „Psychoterror“ und physischer Schikane.

Turi wird unter anderem vorgeworfen, einen Schwimmer an den Haaren ins Becken gezogen und einen anderen in der Toilette geschlagen zu haben. Des Weiteren soll Turi seine Schützlinge als Schweine bezeichnet haben, wenn er meinte, sie hätten an Gewicht zugelegt.