Emotionaler Abschied: Flick beschenkt Löw mit Fußballfest

Fröhliches Fußballfest zum Abschied des alten Meisters: Die deutsche Nationalmannschaft hat ihren neuen Edel-Fan Joachim Löw fast wie in dessen besten Weltmeister-Zeiten begeistert und den jüngsten Corona-Schock lässig abgeschüttelt. Beim standesgemäßen 9:0 (4:0) in der WM-Qualifikation gegen den krassen Außenseiter Liechtenstein klatschte Löw seinem Nachfolger Hansi Flick und dessen spielfreudigen Stars immer wieder anerkennend Beifall. Die Sorgen nach dem positiven Fall Niklas Süle waren auf einmal wie weggeblasen.

Zum Abschluss der Quali-Runde trifft die DFB-Elf, die das WM-Ticket schon im Oktober gelöst hatte, am Sonntag in Jerewan auf Armenien. Abwehrchef Antonio Rüdiger wird dann gelbgesperrt fehlen.

Löw sah es zufrieden lächelnd von der Tribüne aus - wie ein normaler Fan, der er künftig sein will. In einer kleinen, aber feinen Zeremonie war er vor Spielbeginn auch von einigen Rio-Weltmeistern um Lukas Podolski gebührend verabschiedet worden. Die 25.984 Fans in der ausverkauften Volkswagen Arena feierten ihn mit "Jogi"-Rufen. Bei RTL stellte er ein Comeback in Aussicht: Er habe Abstand gewonnen, "die Lust und die Motivation kommt allmählich zurück".