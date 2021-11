WM-Qualifikation: Deutschland - Liechtenstein 9:0, Flick gelingt Startrekord

Zu Beginn der zweiten Hälfte rollten wilde Laola-Wellen durch das ausverkaufte Stadion in Wolfsburg. Die 26.000 Fans feierten die Leistung der deutschen Nationalmannschaft.

Die Tore erzielten Ilkay Gündogan (11.), Daniel Kaufmann (ET / 20.), Marco Reus (23.), Leroy Sané (22. + 49.), Thomas Müller (76. + 85.) , Ridle Baku (80.) und Maximilian Göppel (ET / 89.).

Müller feiert „super Atmosphäre“

Die DFB-Elf spielte sich nach dem verwandelten Elfmeter von Ilkay Gündogan in einen Rausch und erzielte innerhalb von drei Minuten drei Tore. (20., 22., 23.)

Flick klaut Löw Startrekord

Bundestrainer Hansi Flick konnte seine Siegesserie damit weiter ausbauen und hat seit Amtsantritt alle sechs Spiele mit der deutschen Nationalmannschaft gewonnen. Damit löste Flick den vorherigen Rekordhalter Löw ab, der fünf Siege in Folge vorweisen konnte.

Emotionaler Abschied von Jogi Löw

Von der begrenzten Auswahl an Offensivspielern profitierte jedoch der nachnominierte Ridle Baku, der direkt in die Startaufstellung rutschte. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Vor Anpfiff der Partie wurde der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw vor ausverkauftem Haus in Wolfsburg gebührend verabschiedet. Mit Tränen in den Augen verabschiedete sich Löw, währen die Fans „Jogi, Jogi“ skandierten.

Früher Schockmoment für die DFB-Elf

Die DFB-Elf schnürte die Liechtensteiner von Anfang an in der eigenen Hälfte ein setzte den Gegner unter Druck.

Einen Schockmoment für die Deutschen gab es in der 8. Minute, als Jens Hofer völlig übermotiviert einstieg und Leon Goretzka im Strafraum mit gestrecktem Bein am Hals traf.

Der Bayern-Star blieb vorerst am Boden liegen, konnte jedoch glücklicherweise weiterspielen. Hofer sah völlig zurecht die rote Karte, den fälligen Elfmeter verwandelte Ilkay Gündogan (11.)

Liechtenstein fällt in sich zusammen

Nach der roten Karte fielen die Liechtensteiner regelrecht in sich zusammen. Zuerst sorgte Daniel Kaufmann per Eigentor mit einer missglückten Rettungsaktion für das 2:0 für Deutschland (20.), kurz darauf erhöhte Leroy Sané nach Vorlage von Leon Goretzka (22.).

In der zweiten Hälfte knüpfte die deutsche Nationalmannschaft nahtlos an die erste Hälfte an. Nach einer flachen Hereingabe von Marco Reus stand Leroy Sané goldrichtig und versenkte den Ball humorlos im linken Eck. (49.)