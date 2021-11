Steffen Freund kritisiert Impf-Verzicht von Joshua Kimmich

„Wenn alle so denken würden wie Joshua Kimmich, haben wir ein Problem. Deshalb denke ich, jeder sollte sich impfen lassen“, sagte der Europameister von 1996 in seiner Funktion als Experte bei der Übertragung des Spiels der deutschen Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation gegen Liechtenstein auf RTL. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)