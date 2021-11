EM-Qualifikation: Guter Start für Basketballerinnen

Die deutschen Basketballerinnen sind erfolgreich in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2023 in Israel und Slowenien gestartet.

Die deutschen Basketballerinnen sind erfolgreich in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2023 in Israel und Slowenien gestartet. Das Team von Bundestrainer Walt Hopkins setzte sich am Donnerstagabend in Halle an der Saale nach schwacher erster Halbzeit deutlich mit 73:41 (26:30) gegen Nordmazedonien durch. Nächster Gegner ist am Sonntag (16.00 Uhr) Gastgeber Belgien.