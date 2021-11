Deutschland Cup: DEB-Team schlägt Russland

Draisaitls Volltreffer: Sie ist sein Rückhalt in dieser Saison

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft startet mit einem Sieg in den Deutschland Cup. Gegen Russland dreht das Team von Bundestrainer Toni Söderholm die Partie nach Rückstand.

Ein schwacher Start, eine starke Antwort - und am Ende ein verdienter Sieg: Beim letzten Casting für Olympia hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit einem beeindruckenden Comeback überzeugt. ( NEWS: Alle Infos zum Eishockey )

85 Tage vor den Winterspielen in Peking bezwang das Team von Bundestrainer Toni Söderholm zum Auftakt des Deutschland Cups Russland trotz 0:2-Rückstands mit 4:3 (2:2, 1:0, 1:1).

Der Mannheimer Lean Bergmann (10.), der Münchner Yasin Ehliz (13.), der Berliner Leo Pföderl (28.) und der Schweden-Legionär Tobias Rieder (42.) erzielten vor 1560 Zuschauern in Krefeld die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), bei der mehrere Stammspieler fehlen.

Schweiz und Slowakei die nächsten Gegner

Die weiteren Gegner beim Heimturnier sind am Samstag die Schweiz und am Sonntag die Slowakei. Die Partien sind für Söderholm die letzte Möglichkeit, Kandidaten für die Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar 2022) auf internationalem Niveau zu testen.