Joachim Löw in Wolfsburg emotional verabschiedet

Der Weltmeistercoach von 2014 wurde vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein in Wolfsburg für seine großen Verdienste geehrt. Die 26.000 Fans in der ausverkauften VfL-Arena applaudierten lautstark. Zahlreiche ehemalige Spieler wie Lukas Podolski und Sami Khedira standen Spalier.

Löw hatte sein Amt nach 15 Jahren und 198 Spielen nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM in England aufgegeben. „Es war nicht immer ganz so einfach, weil ich nach so vielen Jahren und der langen Reise Abstand gewinnen und einiges verarbeiten musste. Das letzte Turnier war für uns alle enttäuschend, aber jetzt geht es mir wieder gut und ich freue mich auf Fußball“, sagte Löw bei RTL.