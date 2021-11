Bei Ibrahimovic-Comeback: Georgien schockt Schweden

Trotz der Rückkehr von Fußballstar Zlatan Ibrahimovic hat die schwedische Nationalmannschaft eine womöglich folgenschwere Niederlage im Kampf um das direkte Ticket für die WM 2022 in Katar kassiert. Tre Kronor unterlag überraschend beim Außenseiter Georgien in der Gruppe B 0:2 (0:0) und liegt an der Tabellenspitze mit 15 Punkten weiter zwei Zähler vor Ex-Weltmeister Spanien.

Die Iberer könnten aber am Donnerstagabend mit einem Sieg in Griechenland vorbeiziehen und dann am Sonntag ins entscheidende direkte Duell um den Gruppensieg in Sevilla gehen.