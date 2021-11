WM-Qualifikation: Schweden blamiert sich mit Zlatan Ibrahimovic

Tre Kronor unterlag überraschend beim Außenseiter Georgien in der Gruppe B 0:2 (0:0) und liegt an der Tabellenspitze mit 15 Punkten weiter zwei Zähler vor Ex-Weltmeister Spanien. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

Die Iberer könnten aber am Donnerstagabend mit einem Sieg in Griechenland vorbeiziehen und dann am Sonntag ins entscheidende direkte Duell um den Gruppensieg in Sevilla gehen.