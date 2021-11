NFL: Newton kehrt zu den Panthers zurück

Quarterback Cam Newton kehrt in die Stadt seiner größten Erfolge zurück.

Quarterback Cam Newton kehrt in die Stadt seiner größten Erfolge zurück. Der 32-Jährige, einst wertvollster Spieler (MVP) der Football-Profiliga NFL, läuft ab sofort wieder für die Carolina Panthers auf, die er 2016 in den Super Bowl geführt hatte. Das gaben die Panthers am Donnerstag bekannt.