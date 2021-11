FC Augsburg: Stefan Reuter positiv auf Corona getestet

Was für eine Wucht! Diesen Nmecha hat Deutschland gebraucht

Geschäftsführer Stefan Reuter vom FC Augsburg ist positiv auf Corona getestet worden. Der 55-Jährige befindet sich in Quarantäne.

Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg ist trotz zweifacher Impfung positiv auf Corona getestet worden und befindet sich in häuslicher Quarantäne. Dies gab der Klub am Donnerstagabend bekannt.

Mögliche Infektionswege werden in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt geprüft. Den letzten Kontakt zur Mannschaft hatte Reuter am Sonntag bei der Analyse des Spiels beim VfL Wolfsburg. Die in der Länderspielpause anwesenden Spieler sowie das Trainer- und Funktionsteam wurden negativ getestet.