FC Bayern: Robert Lewandowski spricht über System - "nicht leicht für mich"

Robert Lewandowski spielt beim FC Bayern auch in dieser Saison groß auf. Der Pole verrät aber, dass er es nicht immer leicht habe in München.

23 Treffer in 17 Spielen sprechen auch in dieser Saison eine klare Sprache, und wer den 33 Jahre alten Angreifer kennt, der weiß, dass weitere Großtaten vorprogrammiert sind. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dass es aber selbst für Lewandowski nicht immer rund läuft, hat der polnische Superstar nun in einem Interview in seiner Heimat verraten - und dabei auch indirekt Kritik am Bayern-System geübt.