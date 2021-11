Anzeige

WM-Quali: Deutschland - Liechtenstein & Löw-Abschied heute LIVE im TV, Stream, Ticker Nationalelf will Löw-Abschied vergolden

Draxler, Brandt und Co.: "Müssen sich jetzt empfehlen"

SPORT1

Im sportlich unbedeutenden Spiel gegen Liechtenstein will die deutsche Nationalmannschaft den nächsten Sieg einfahren und ihren ehemaligen Trainer gebührend verabschieden.

Am neunten Spieltag der WM-Qualifikation trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft, in Wolfsburg um 20.45 Uhr, auf Fußball-Zwerg Liechtenstein. Es ist der Beginn der letzten Zusammenkunft des DFB-Teams in diesem Kalenderjahr.

Anzeige

Das Team von Bundestrainer Hansi Flick muss aufgrund der schwierigen Corona-Situation in der Mannschaft, auf einige ihrer Stars verzichten.

WM-Quali: 2:0 im Hinspiel bei Flick-Debüt

Im Hinspiel in gab es ein schwieriges Spiel gegen einen gut organisierten Gegner. Am Ende konnte sich die DFB-Elf, in St. Gallen, dennoch knapp mit 2:0 durchsetzen. Es war das Debüt vom neuen Bundestrainer Hansi Flick.

"Jogi Löw hätte einen besseren Abschied verdient!"

Dieser erwartet heute ein ähnliches Spiel: „Im Hinspiel haben sie uns einen großen Kampf geliefert und das wird in diesem Spiel so sein. Sie wollen für eine Überraschung sorgen, auch wenn es nur ein Punktgewinn ist. Wir sind bestrebt, die Dinge die wir in Liechtenstein nicht so gut gemacht haben, besser zu machen, auch wenn wir noch nie in dieser Konstellation aufgelaufen sind. Wir haben eine starke Mannschaft, unser Ziel ist ganz klar ,dass wir den Fans wieder eine tolle Leistung zeigen und die drei Punkte hierbehalten wollen.“ (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Das sportlich eher unbedeutende Spiel gegen den Fußball-Zwerg könnte eine Bühne für die nachgerückten Nationalspieler sein, um sich, in Abwesenheit der Stammspieler, für weitere Aufgaben zu empfehlen.

Deutschland - Liechtenstein: Alle Infos zum Spiel

Anstoß: 11.11.2021, 20:45 Uhr

Anzeige

Stadion: Volkswagen-Arena (Wolfsburg)

Schiedsrichterin: Ivana Martincic (Kroatien)

Letzte Begegnung: WM-Quali (02.09.2021) - Liechtenstein 0:2 Deutschland

Gesamtstatistik: 5 Spiele, 5 Siege Deutschland

DFB: Jogi Löw wird verabschiedet

Vor ausverkauften Haus in Wolfsburg wird der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw verabschiedet. Der Weltmeister von 2014 tritt vor dem Spiel auf den Platz, und verabschiedet sich von den Fans und den Spielern. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Eine weitere Besonderheit hat das Spiel in Wolfsburg außerdem zu liefern. Zum ersten Mal wird eine Schiedsrichterin ein Spiel der Nationalmannschaft pfeifen.

Schiedsrichterin Ivana Martincic aus Kroatien wird zusammen mit ihrem Team das WM-Qualifikationsspiel leiten.

Anzeige

„Ich freue mich darauf und denke, es wird Zeit, dass eine Frau ein Spiel von den Männern pfeift.“, sagte Bundestrainer Hansi Flick auf der Presse-Konferenz vor dem Spiel gegen Liechtenstein.

WM-Qualifikation LIVE: Hier können Sie die Deutschland LIVE verfolgen

TV: RTL

Livestream: TVNow / RTL+