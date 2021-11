FC Barcelona: Xavi Hernández stellt offenbar zehn Regeln auf

Seine Vorstellung entfachte bei den Katalanen ein Feuer der Euphorie . Xavi soll die Blaugrana wieder auf den rechten Weg führen. Damit das klappt, soll der 41-Jährige laut Informationen der spanischen Zeitung as gleich zehn grundlegende Regeln aufgestellt haben.

Regel 1: Mehr Vorbereitung auf Training

Die Spieler kommen 90 Minuten früher zum Training. Traditionell beginnt beim FC Barcelona das Training um Punkt 11 Uhr morgens. Jetzt müssen sich die Barca-Stars offenbar rund um den deutschen Torhüter Marc-André ter Stegen bereits eineinhalb Stunden vorher am Trainingsgelände einfinden.

Regel 2: Trainerstab muss vor Spielern vor Ort sein

Regel Nummer zwei bezieht sich auf den Trainer-Staff und die Mitarbeiter. Diese müssen demnach noch vor den Spielern am Trainingsgelände eintreffen. (DATEN: Tabelle von La Liga)

Regel 3: Gemeinsames Essen

Alle Spieler müssen in der Kantine essen.

Um besser auf ihre Ernährung zu achten, sind die Spieler der FC Barcelonas nun dazu aufgefordert, ihr Essen in der Kantine zu verzehren. Xavi soll dem Bericht nach sehr daran interessiert sein, die Ess- und Trinkgewohnheiten der Spieler zu überwachen und zu beeinflussen. Dies soll der Fitness dienen und Verletzungen vorbeugen.

Regel 4: Geldstrafen

Regel vier ist keine gänzlich neue in Barcelona. Geldstrafen.

Bereits in der Zeit von Erfolgstrainer Luis Enrique war es in Barcelona Usus, Geldstrafen bei Fehlverhalten zu verhängen. Das soll laut as unter Xavi, der unter Enrique die Champions League mit Barcelona gewann, wieder eingeführt werden.