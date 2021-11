Zwei Coronafälle bei der Slowakei - Deutschland Cup findet planmäßig statt

Kurz vom dem Deutschland Cup sind zwei slowakische Eishockey-Nationalspieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Vierländerturnier in Krefeld, für Bundestrainer Toni Söderholm letztes Casting vor den Olympischen Spielen in Peking, soll aber wie geplant stattfinden. Das gab der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Donnerstag bekannt.