League of Legends: Patch 11.22 - Die besten Jungler, Top- & Mid-Laner

Seit einiger Zeit in der Top-Lane am dominieren: Teemo © Riot Games

Für League of Legends Fans ist zurzeit einiges geboten und im Grunde dreht sich alles um die erst kürzlich veröffentlichte Netflix-Serie Arcane. Als Folge der Arcane-Feierlichkeiten sind in LoL diese Woche mehr Champions kostenlos spielbar als sonst – das wirkt sich auch auf die Meta aus. Da wäre zum Beispiel Skarner, der davon profitiert, dass aktuell viele Spieler Vi und Jinx ausprobieren.

Singed überraschend gut in der Mid-Lane

Zunächst mal vorne weg: Die Meta der Mid-Lane wird aktuell immer noch hauptsächlich von Assassinen dominiert. Sowohl Talon als auch Zed sind aktuell mehr als solide Champions und Katarina ist wahrscheinlich gerade die absolut beste Wahl dank ihrer Ultimate. Darüber hinaus verliert auch der neueste League of Legends Champion, Vex, bislang nur wenig an Momentum und ist weiterhin ein solider Pick.

Ein neues und bislang unbekanntes Gesicht in der Mid-Lane kommt in Form von Singed. Normalerweise kennen wir den verrückten Chemiker wenn überhaupt von der Top-Lane – allerdings gehörte er nie wirklich zu den beliebtesten Champions in LoL. Mit 55,5% hat er aktuell die höchste Win Rate in der Mitte, was aber auch daran liegt, dass ihn vergleichsweise nur sehr wenige Spieler als Champion auswählen.