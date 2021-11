Eishockey, Deutschland-Cup: Rick Goldmann blickt auf DEB-Kader und Olympia

Rick Goldmann blickt in seiner Kolumne auf den bevorstehenden Deutschland Cup. Der Ex-Nationalspieler erklärt, worauf es ankommt und wieso der mögliche Olympia-Kader zum Träumen einlädt.

noch ist das Eröffnungsbully zu den Olympischen Spielen in Peking drei Monate entfernt.

Aber eigentlich geht es jetzt schon so richtig zur Sache. Denn der Deutschland Cup wird über die letzten Tickets für die Spieler im Turnier in drei Monaten mitentscheiden. (NEWS: Alle Infos zum Eishockey)

Und nicht vergessen: In Füssen spielt zeitgleich zum Deutschland Cup die Frauen-Nationalmannschaft um die Qualifikation für Olympia. Vorab: Viel Glück an dieser Stelle!

Für Bundestrainer Toni Söderholm ist der Deutschland Cup in Krefeld die Generalprobe und für die Spieler die letzte Möglichkeit, bei einem Lehrgang bleibenden Eindruck zu hinterlassen, den Bundestrainer von ihren Qualitäten im Team auf und abseits des Eises zu überzeugen, ihm klar zu machen: An mir führt kein Weg vorbei!

Olympia 2022 - Eishockey: Draisaitl, Seider, Stützle und Grubauer dabei

Denn so weit lässt sich festhalten: So schwer wie in diesem Jahr war es selten, sich für einen Kaderplatz zu empfehlen.