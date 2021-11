Grand Slam of Darts: Van den Bergh fällt mit Corona aus - Nachrücker stößt hinzu

Dimitri Van den Bergh ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und fällt für den Grand Slam of Darts aus. Für den belgischen Star-Spieler rückt ein Schüler von Gary Anderson nach.

Prominenter Ausfall für den Grand Slam of Darts!

Der belgische Topspieler habe sich unmittelbar in Isolation begeben, teilte die Professional Darts Corporation (PDC) mit.

Als Nachrücker für das Turnier im Aldersley Leisure Village in Wolverhampton wird Chris Dobey ans Oche gehen.