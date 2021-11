Olympia: Sportpolitikerin Dagmar Freitag fordert weitere Veränderungen im DOSB

Dagmar Freitag fordert nach den neusten Entwicklungen in der Brief-Affäre beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) Veränderungen in der Führung.

Dagmar Freitag, bis zuletzt Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, fordert nach den neusten Entwicklungen in der Brief-Affäre beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) Veränderungen in der Führung. „Der Schaden für Akzeptanz und Ansehen des Dachverbandes des deutschen Sports geht weit über die Neuwahlen hinaus. Für mich persönlich ist klar, dass es nicht bei einer Neubesetzung allein des Präsidiums bleiben darf“, sagte Freitag dem SID: „Auch die Rolle der Vorstandsvorsitzenden (Veronika Rücker/d. Red.) gehört spätestens jetzt ebenfalls hinterfragt.“

Am Mittwoch war ein Brief des ehemaligen DOSB-Vorstandmitglieds Karin Fehres publik geworden, den diese bereits am Dienstag an den Verband gerichtet hatte. Darin erklärte Fehres, dass sie der scheidende Präsident Alfons Hörmann und weitere Spitzenvertreter bedrängten, sich als Autorin des anonymen Briefes vom 6. Mai zu bekennen, in welchem dem Dachverband unter Hörmanns Führung eine "Kultur der Angst" unterstellt wurde.