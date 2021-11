Olympia 2022: Rodel-Star Natalie Geisenberger prangert Hotel-Quarantäne an

Schwarz und gelb: Das ist der Look für Olympia 2022

Deutschlands Top-Rodlerin Natalie Geisenberger sitzt beim Olympia-Test in Peking zwangsweise im Hotel fest und prangert die Bedingungen an.

Die viermalige Rodel-Olympiasiegerin Natalie Geisenberger saß tagelang in Peking fest und hat die Bedingungen rund um die Testrennen auf der Bahn für die Olympischen Spiele 2022 beklagt.

„Wir haben gerade erfahren, dass wir auch morgen noch eingesperrt werden! Das heißt: Nicht raus aus dem Zimmer, keine Möglichkeit, mal was Vernünftiges zu essen, wieder erst spät abends Training, ohne Bahnwartung!“, prangerte die 33-Jährige am Mittwoch bei Instagram an.