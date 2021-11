Liverpool-Legende Gerrard neuer Cheftrainer bei Aston Villa

Der langjährige Kapitän des FC Liverpool trainierte nach seinem Karriereende in der Akademie der Reds, bevor er 2018 als Chefcoach nach Glasgow wechselte. Er führte die Rangers in der vergangenen Saison zur ersten Meisterschaft seit 2011. Auch in diesem Jahr befand sich Gerrard mit seinem Team auf Titelkurs.

Aston Villa hatte sich am Sonntag nach fünf Niederlagen in Folge von Cheftrainer Dean Smith getrennt. Der 50 Jahre alte Coach hatte den Klub 2018 übernommen und in die Erstklassigkeit zurückgeführt. In der Premier League steht Villa derzeit nur auf Tabellenplatz 16.