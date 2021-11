Formel 1: WM-Duell zwischen Lewis Hamilton & Max Verstappen - der Titel-Check

Verstappen baut Vorsprung aus: So lief der große Preis von Mexiko

Nach dem Sieg in Mexiko liegt Max Verstappen in der Gesamtwertung 19 Punkte vor Weltmeister Lewis Hamilton.

Der Red-Bull-Pilot hat aktuell also den Vorteil auf seiner Seite. Doch noch sind vier Rennen zu fahren, bei denen es dank des anstehenden Sprintrennens in Brasilien maximal 107 Punkte zu holen gibt. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Reicht es für Verstappen zu seinem ersten WM-Titel oder hat am Ende doch wieder Hamilton die Nase vorn? Peter Kohl macht für SPORT1 den großen Titelcheck.

Konstanz hat den Namen Verstappen

In Mexiko hat Verstappen, mit Ausnahme des Qualifyings, Hamilton permanent auf erschreckend große Distanz gehalten. Weil der Red Bull über eine gesamte Runde das komplettere Paket bietet. Auch über eine Renndistanz hinweg.

Formel 1: Verstappen mit Pluspunkten im Titelkampf

Red Bull zeigt sich aktuell sehr stabil. Die Strafrückversetzungen in der Startaufstellung für ungeplante Motorenwechsel haben die Bullen hinter sich gebracht. Stand jetzt werden beide wohl kein neues Aggregat mehr brauchen. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Wobei Mercedes ungewohnt viele Motorenprobleme diese Saison hatte. Weil man nicht, wie in den vergangenen Jahren, aufgrund der eigenen Überlegenheit das Material immer wieder schonen konnte, sondern permanent am Limit unterwegs ist.

Honda hat seine Hausaufgaben für einen glanzvollen Ausstieg als Motorenhersteller erledigt. Ich sehe in diesem Bereich einen Pluspunkt für Red Bull.

Verstappen hat vollstes Vertrauen in sich und seinen Boliden

FAKTOR 4: DAS DUELL - Verstappen hat beim Start in Mexiko erneut gezeigt, dass er bereit ist, immer und überall All-in zu gehen.

Sein Bremspunkt vor der ersten Kurve war intergalaktisch. Ebenso die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er hat vollstes Vertrauen in sich und seinen Boliden. Er will diesen Titel unbedingt, er wird alles dafür tun, ihn zu holen.

Danner sicher: "Weltmeister werden wir erst in Abu Dhabi haben"

Hamilton ist nach sieben Titelgewinnen noch nicht satt, sonst würde er die Beine hochlegen. Er will sämtliche Rekorde verbessern, Mammutspuren in den F1-Annalen hinterlassen.

Die Gier nach dem ersten Titelgewinn in der Karriere ist aber etwas Besonderes. In meinen Augen ein Pluspunkt für Verstappen.

Wird Bottas für Mercedes zum Problem?

Links, auf der Ideallinie, ließ Bottas eine Spur offen, die für die Durchfahrt eines Busses gereicht hätte. Da war wenig Unterstützung für Teamkollege Hamilton zu spüren. Das darf so einfach nicht passieren. (NEWS: Hamilton stellt Aussagen über Bottas klar)

Pérez auf der anderen Seite treibt der Ehrgeiz an, zu zeigen, dass er für Red Bull auch in den kommenden Jahren sehr wertvoll sein kann. Er wird alles tun, um teamintern Punkte zu sammeln. Und stellt sich dabei voll in den Dienst von Verstappen. Ein Pluspunkt für Red Bull.