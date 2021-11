Nationalmannschaft: Miroslav Klose spricht über Joachim Löw

Als Meisterstück des 61-Jährigen, der am Abend beim WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein in Wolfsburg feierlich verabschiedet wird, gilt bis heute der 7:1-Sieg im Halbfinale gegen Brasilien.

Klose: So nahm der Sieg über Brasilien seinen Anfang

Er sei also zum ersten Pfosten gerannt und habe dadurch tatsächlich einige Brasilianer auf sich ziehen können. Das Führungstor besorgte dann Müller, der am langen Pfosten völlig ungedeckt war.

Was Klose aber an diesem Tag im Maracana noch mehr beeindruckte, war die Kabinenansprache des Bundestrainers beim Pausenstand von 5:0.

„Mesut war natürlich so ein Kandidat“

„Ich möchte nicht, dass wir die Brasilianer in der zweiten Halbzeit jetzt lächerlich machen“, habe Löw gesagt und damit auch Mesut Özil gemeint. „Mesut war natürlich so ein Kandidat“, sagte Klose und verriet, dass er selbst Özil gewarnt hatte, den Brasilianern Beinschüsse zu verpassen.

Klose spottet über Rumpelfußballer

Dass Löw nicht spätestens nach der verpatzten WM 2018 in Russland zurückgetreten sei, habe an dessen Naturell gelegen, so Klose: „Das hätte nicht zu seiner Art gepasst. Seine Denkweise ist, dass er Erfolge noch mal bestätigen will, dass er noch mal ein paar neue Gedanken hat, die er umsetzen will.“