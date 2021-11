Füchse kassieren Rückschlag vor Topspiel: "Hatten Aussetzer"

Nach dem herben Dämpfer vor dem richtungsweisenden Topspiel in der Handball-Bundesliga (HBL) haben sich die Füchse Berlin selbstkritisch gegeben. "Am Ende sind wir der verdiente Verlierer", resümierte Rückraumspieler Marian Michalczik nach der klaren 23:28-Niederlage bei der zuletzt kriselnden SG Flensburg-Handewitt: "Wir sollten uns nicht verrückt machen, wir haben über Wochen und Monate sehr guten Handball gespielt und hatten heute einen Aussetzer."

Für die Berliner endete am Mittwoch in der "Hölle Nord" von Flensburg eine saisonübergreifende Serie von 23 Ligaspielen ohne Niederlage. Ausgerechnet vor dem Topspiel am Samstagabend (18.05 Uhr/Sky) gegen Spitzenreiter SC Magdeburg gibt es nun eine kleine Lücke. "Am Samstag haben wir die Chance gegen den Tabellenersten, in eigener Halle, mit ähnlicher oder noch besserer Kulisse das Ding wieder zu drehen", sagte Füchse-Coach Jaron Siewert: "Wenn wir das gewinnen, ist das Ergebnis heute zweitrangig."