Anzeige

WM-Quali: Diese Teams haben noch Chancen auf ein WM-Ticket WM-Quali: Wer steht auf der Kippe, wer muss noch zittern?

WM-Quali: "Versteht niemand mehr!"

Robin Klausmann

Die deutsche Nationalmannschaft hat ihr WM-Ticket bereits gebucht, doch vor der letzten beiden Spieltagen der Qualifikation stehen noch einige Entscheidungen an. SPORT1 verrät, welche Teams die besten Chancen haben und welche noch zittern müssen.

Für die deutsche Nationalmannschaft dürfte es trotz Personalsorgen eine entspannte Länderspielpause werden. Der Weltmeister von 2014 ist bereits sicher als Gruppenerster für die Weltmeisterschaft in Qatar qualifiziert und kann die beiden Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein und Armenien für unverhoffte Experimente nutzen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM-Qualifikation)

„Jetzt bekommen andere Spieler eine Chance. Wir jammern nicht und geben den Spielern das Vertrauen, die da sind“, erklärte Bundestrainer Hansi Flick vor dem Spiel gegen Liechtenstein, der aus der Not eine Tugend machen und Reservisten die Chance geben könnte, sich zu beweisen.

Anzeige

Dabei wird sich die DFB-Elf besonders gegen Armenien auf einen harten Fight einstellen müssen: Das Team um den Ex-Dortmunder Henrikh Mkhitaryan hat vor den letzten beiden Spieltagen nämlich noch alle Chancen auf das Weiterkommen, ist punktgleich mit Nordmazedonien auf Rang drei und steht nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten Rumänien.

Gelingt ein Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Nordmazedonien am Donnerstag, könnte das Spiel gegen die deutsche Mannschaft also zum großen Showdown für die Osteuropäer werden, die gleichzeitig auf Schützenhilfe der Isländer gegen Rumänien angewiesen sind. Dabei haben auch die Nordlichter noch leise Hoffnungen auf ein Ticket für die Play-off-Plätze, müssten dafür allerdings ihre verbleibenden beiden Spiele gewinnen. (DATEN: Tabellen der WM-Qualifikation)

Gruppe A: Schafft Portugal noch Platz 1

Beim Aufeinandertreffen der Serben auf Portugal geht es um den Gruppensieg. Der überraschende Tabellenführer vom Balkan hat ein Weiterkommen selbst in der Hand, den egal wie das Spiel der Portugiesen am Donnerstag gegen Irland ausgeht, im direkten Duell mit den Portugiesen können die Serben ihre WM-Teilnahme klar machen.

Tabelle der Gruppe A:

Serbien - 7 Spiele - 17 Punkte Portugal - 6 Spiele - 16 Punkte Luxemburg - 6 Spiele - 6 Punkte Irland - 6 Spiele - 5 Punkte Aserbaidschan - 7 Spiele - 1 Punkte

Gruppe B: Spanien droht die Play-offs

Eine nicht ganz makellose Bilanz haben die Spanier bisher vorzuweisen: Die sonst so souveränen Westeuropäer stehen nach sechs Spieltagen in Gruppe B nur bei 13 Punkten und Rang zwei, hinter den Schweden mit 15 Punkten.

Dabei treffen die Spanier am vorletzten Spieltag auf Griechenland, das mit neun Punkten auf Patzer der Konkurrenz lauert. Stolpert der Weltmeister von 2014 auch hier, könnte es im Endspiel gegen die Schweden am letzten Spieltag auf alles ankommen.

Anzeige

Tabelle der Gruppe B:

Schweden - 6 Spiele - 15 Punkte Spanien - 6 Spiele - 13 Punkte Griechenland - 6 Spiele - 9 Punkte Georgien - 7 Spiele - 4 Punkte Kosovo - 7 Spiele - 4 Punkte

Gruppe C: Die Schweiz und Italien kämpfen um den Gruppensieg

Ein leicht vorgezogenes Endspiel hingegen in Gruppe C: Dort treffen am Freitag Italien und die Schweiz aufeinander, die mit jeweils 14 Punkten die ersten beiden Plätze besetzen. Obwohl mit Nordirland bzw. Bulgarien, das sich mit acht Punkten noch leise Hoffnungen machen kann, am letzten Spieltag noch zwei Underdogs auf die beiden warten, dürfte der Sieger des Spitzenspiels wohl auch den WM-Teilnehmer aus Gruppe C stellen.

Tabelle der Gruppe C:

Italien - 6 Spiele - 14 Punkte Schweiz - 6 Spiele - 14 Punkte Bulgarien - 7 Spiele - 8 Punkte Nordirland - 6 Spiele - 5 Punkte Litauen - 7 Spiele - 3 Punkte

Gruppe D: Frankreich bisher nur 3 Siege

Einen spannenden Endspurt dürfen die Fans in Gruppe D erwarten. Tabellenführer Frankreich hat ein Weiterkommen gegen Kasachstan und Finnland selbst in der Hand, während die Finnen noch Hoffnungen auf ein Weiterkommen haben.

Die stehen mit acht Punkten nur einen hinter der Ukraine und einen vor Bosnien, wodurch vor den letzten beiden Spieltagen noch alles offen ist. Bosnien könnte zum Königsmacher oder Spielverderber werden, denn das Team um Superstar Edin Dzeko trifft in den direkten Duellen noch auf Finnland und die Ukrainer.

Tabelle der Gruppe D:

Anzeige

Frankreich - 6 Spiele - 12 Punkte Ukraine - 7 Spiele - 9 Punkte Finnland - 6 Spiele - 8 Punkte Bosnien-Herzegowina - 6 Spiele - 7 Punkte Kasachstan - 7 Spiele - 3 Punkte

Gruppe E: Kampf um Platz 2

Ein Fernduell um Platz zwei wird indes in Gruppe E erwartet: Dort stehen Tschechien und Wales mit elf Punkten auf dem zweiten bzw. dritten Rang und haben alle Möglichkeiten, die Play-offs zu erreichen. Die Waliser haben dabei ein Spiel weniger, treffen allerdings noch auf Tabellenführer Belgien und Schlusslicht Belarus, gegen das sich das Team von Trainer Robert Page allerdings bereits beim knappen 2:3-Hinspielsieg schwer tat.

Erfüllen die Tschechen also ihrerseits die Pflichtaufgabe gegen Estland am Sonntag, könnte es mit den Träumen von einer WM-Teilnahme der Waliser schon wieder vorbei sein.

Tabelle der Gruppe E:

Belgien - 6 Spiele - 16 Punkte Tschechien - 7 Spiele - 11 Punkte Wales - 6 Spiele - 11 Punkte Estland - 6 Spiele - 4 Punkte Belarus - 7 Spiele - 3 Punkte

Gruppe F: Alles schon klar?

Ob sich Schottland indes noch den zweiten Platz hinter den bereits qualifizierten Dänen in Gruppe F nehmen lässt, ist fraglich. Die Nordeuropäer haben vier Punkte Vorsprung vor Israel und könnten bereits mit einem Sieg gegen Moldawien alle Hoffnungen der Israelis zerstören. Die treffen in den letzten beiden Begegnungen noch auf Österreich und die Färöer Inseln.

Tabelle der Gruppe F:

Dänemark - 8 Spiele - 24 Punkte Schottland - 8 Spiele - 17 Punkte Israel - 8 Spiele - 13 Punkte Österreich - 8 Spiele - 10 Punkte Färöer - 8 Spiele - 4 Punkte Republik Moldau - 8 Spiele - 1 Punkte

Anzeige

Gruppe G: Showdown in Rotterdam

Eine WM ohne die Niederlande? Hätte bis 2018 verrückt geklungen, könnte aber auch 2022 wieder der Fall sein. Denn die Oranje steht in Gruppe G zwar mit zwei Punkten Vorsprung vor Norwegen an der Tabellenspitze, muss am letzten Spieltag allerdings im direkten Duell gegen die Skandinavier ran. Abhängig vom Ausgang der Partie gegen Montenegro könnte sie bei einer Niederlage sogar bis auf Rang drei zurückfallen, sollten die drittplatzierten Türken ihre Hausaufgaben gegen Gibraltar und Montenegro erledigen.

Tabelle der Gruppe G:

Niederlande - 8 Spiele - 19 Punkte Norwegen - 8 Spiele - 17 Punkte Türkei - 8 Spiele - 15 Punkte Montenegro - 8 Spiele - 11 Punkte Lettland - 8 Spiele - 5 Punkte Gibraltar - 8 Spiele - 0 Punkte

Gruppe H: Russland oder Kroatien

Ein Endspiel um den Gruppensieg dürfte es wohl auch in Gruppe H geben: Dort haben die Slowakei und Slowenien mit jeweils zehn Punkten angesichts der 17 Punkte von Kroatien auf Platz zwei nur noch theoretische Chancen auf ein Weiterkommen.

Die treffen am letzten Spieltag auf Tabellenführer Russland (19 Punkte) und könnten sich mit einem Sieg die direkte Teilnahme an der WM in Qatar sichern.

Tabelle der Gruppe H:

Russland - 8 Spiele - 19 Punkte Kroatien - 8 Spiele - 17 Punkte Slowakei - 8 Spiele - 10 Punkte Slowenien - 8 Spiele - 10 Punkte Malta - 8 Spiele - 5 Punkte Zypern - 8 Spiele - 5 Punkte

Gruppe I: Charakterprobe für Lewandowski und Co.

Ähnlich spannend steht es vor den entscheidenden beiden Spieltagen auch in Gruppe I, in denen mit Albanien (15 Punkte), Ungarn (11 Punkte) und Polen (17 Punkte) noch drei Teams Chancen auf die Play-offs haben. Während Letztere bei einem Patzer von Tabellenführer England beim drittplatzierten aus Albanien auch noch Platz eins erreichen könnten, gilt ein Abgeben der Tabellenführung angesichts der besseren Tordifferenz der Three Lions und einem ausstehenden Spiel gegen San Marion als unwahrscheinlich. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Anzeige

So läuft es auf einen osteuropäischen Dreikampf hinaus, in dem Polen mit einem ausstehenden Spiel gegen Andorra und deutlich besserer Tordifferenz als die Konkurrenten die besten Chancen auf Platz zwei hat.

Doch so manch Favorit ist schon gestolpert, als er sich in Sicherheit wog und so werden die Albaner auf ihre Gelegenheit lauern, obwohl der Kampf um die Play-offs wohl im Duell der Polen gegen Ungarn am letzten Spieltag entschieden wird.

Tabelle der Gruppe I:

England - 8 Spiele - 20 Punkte Polen - 8 Spiele - 17 Punkte Albanien - 8 Spiele - 15 Punkte Ungarn - 8 Spiele - 11 Punkte Andorra - 8 Spiele - 6 Punkte San Marino - 8 Spiele - 0 Punkte