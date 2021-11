DSV mit acht Rennläufern beim Parallel-Slalom in Lech/Zürs

Der Deutsche Skiverband (DSV) will enttäuschenden Saisonauftakt wettmachen. Beim Weltcup im österreichischen Lech/Zürs gehen acht Rennläufer an den Start.

Der Deutsche Skiverband (DSV) geht beim Weltcup am Wochenende im österreichischen Lech/Zürs mit acht Rennläufern an den Start.

Für das Parallel-Event der Frauen am Samstag (10.00/17.00 Uhr) wurden Emma Aicher (Mahlstetten), Lena Dürr (Germering) und Andrea Filser (Wildsteig) nominiert. Am Sonntag (10.00/16.00) gehen Linus Straßer (München), Fabian Gratz (Altenau), Stefan Luitz (Bolsterlang), Julian Rauchfuß (Mindelheim) und Alexander Schmid (Fischen) bei den Männern an den Start.

Die Rennen in Lech/Zürs sind die zweite Station nach dem aus deutscher Sicht enttäuschenden Auftakt in Sölden. Der DSV darf diesmal aber auf Besserung hoffen, da die deutschen Teilnehmer in Parallel-Rennen traditionell gut unterwegs sind. Zudem verzichten Stars wir Mikaela Shiffrin (USA) oder Petra Vlhova (Slowakei) mit Blick auf die nächste Station in Levi/Finnland auf einen Start.