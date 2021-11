Nationalmannschaft: Hansi Flick holt sich Rat von Karl Lauterbach

Lauterbach hat Flick überzeugt: Impfung “einziger Ausweg“

In der Nationalmannschaft sehen das nicht alle so: Deswegen musste ein Quartett um Impf-Skeptiker Joshua Kimmich nach einem positiven Test des doppelt geimpften Niklas Süle in Quarantäne, weshalb es die abschließenden WM-Qualifikationsspiele am Donnerstag (ab 20.45 Uhr im Liveticker) in Wolfsburg gegen Liechtenstein und drei Tage später in Armenien verpasst. Flick sieht die Frage, ob nur noch geimpfte Spieler in den Kader berufen werden sollten, eher bei den Klubs verortet.