WTA Finals: Pliskova und Kontaveit siegen zum Auftakt

Die Tschechin Karolina Pliskova und die Estin Anett Kontaveit haben zum Auftakt der WTA Finals in Guadalajara/Mexiko Siege eingefahren. Beim Turnier der acht besten Tennis-Spielerinnen des Jahres setzte sich die frühere Weltranglistenerste Pliskova in einem engen Duell 4:6, 6:2, 7:6 (8:6) gegen die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Garbine Muguruza aus Spanien durch.

In der Parallelgruppe knüpfte Kontaveit an ihre starke Form an und überraschte Pliskovas Landsfrau und French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova 6:3, 6:4. Für die Estin war es bereits der elfte Erfolg auf der Tour in Folge. Die deutsche Spitzenspielerin Angelique Kerber hatte die Teilnahme an dem Topevent verpasst.