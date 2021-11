Rummenigge: "Gutes Geld" aus Katar notwendig - "Sorgen" um die Bundesliga

Diese Tendenzen in den größten europäischen Ligen seien zunehmend auch eine Gefahr für die Bundesliga: "Die Wettbewerbsfähigkeit ist das höchste Gut, das der Fußball behalten muss, und wenn wir demnächst nur noch gegen Staaten oder Milliardäre spielen müssen und wir hier in Deutschland eine völlig andere Kultur haben, nämlich 50+1, dann muss ich ehrlich sagen, da muss man sich langsam Gedanken und Sorgen machen um die Bundesliga und ihre Klubs." Selbst für Bayern München werde das schwierig, "nicht kurz-, aber mittelfristig".

Der deutsche Topklub wirbt momentan auf den Trikotärmeln für Qatar Airways, zudem halten die Bayern regelmäßig ihr Wintertrainingslager in dem Emirat ab. Es sei dem Verein aber stets wichtig, dort im Rahmen der Kontakte "gesellschaftspolitisch Einfluss zu nehmen", so Rummenigge.

Die Bayern gerieten in dieser Sache in der Vergangenheit wiederholt unter Erklärungsdruck. Erst am vergangenen Wochenende zeigten die Fans in der Südkurve beim Sieg gegen den SC Freiburg (2:1) ein riesiges Banner, das sich den Geschäften mit dem umstrittenen Ausrichter der WM 2022 widmete. "Für Geld waschen wir alles rein", war unter anderem zu lesen. Bei der Jahreshauptversammlung am 25. November dürfte dies ein großes Thema sein.