Nationalmannschaft: Diese DFB-Stars können vom Corona-Schock profitieren

Nach Corona-Alarm: Ginter als Ersatz - auch Neuhaus wittert seine Chance

Im defensiven Mittelfeld gibt es nach der Kimmich-Abreise aktuell keinen klassischen Sechser. City-Star Ilkay Gündogan, der beim letzten Lehrgang wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte, und Florian Neuhaus wittern nun ihre Chancen. An letzterem hielt Flick zuletzt trotz persönlicher Form-Krise im Verein bei Borussia Mönchengladbach fest. Auch Maximilian Arnold, der sein erstes und bislang letztes Länderspiel vor sieben Jahren absolvierte, könnte in seinem Heim-Stadion in Wolfsburg auflaufen.

DFB-Team: Es riecht nach dem Debüt von Nmecha

Hinten rechts will sich Ridle Baku empfehlen. Der Wolfsburger, den Flick zuletzt etwas überraschend nicht mehr berücksichtigt hatte, will sich für weitere Nominierungen empfehlen und möchte dem zum Rechtsverteidiger umgeschulten Gladbacher Jonas Hofmann Dampf machen. (NEWS: Alles Wichtige zur WM-Qualifikation)

Im Sturmzentrum riecht es aufgrund des Werner-Ausfalls nach dem Debüt von U21-Europameister-Torschütze Lukas Nmecha. „Timo ist leider nicht dabei, jetzt kriegen andere ihre Chance“, erklärt Flick, „wir gucken mal, was morgen passiert und ob Nmecha im heimischen Stadion in Wolfsburg eventuell in der Startelf stehen wird. Ich heize die Spekulationen mal an.“ Weitere Alternative wäre der nachnominierte Kevin Volland: „Er hat enorme Qualitäten und ist in Monaco in guter Form.“