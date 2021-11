Anzeige

FC Bayern: Dayot Upamecano über Nagelsmann, Pokal-Blamage und Image Upamecano: Darum hielt ich eine Rede

Dayot Upamecano spricht über seinen Start beim FC Bayern, Trainer Julian Nagelsmann, sein Image - und wieso er auf eine Spielerberaterin vertraut.

Er war der Königstransfer des FC Bayern im Sommer. 42,5 Millionen Euro ließ sich der Rekordmeister die Dienste von Dayot Upamecano kosten.

Der 23-Jährige, gewechselt von RB Leipzig, will in München die nächste Karrierestufe zünden und umgekehrt das Team von Neutrainer Julian Nagelsmann defensiv noch sattelfester machen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dabei kommt Upamecano recht zurückhaltend daher. „Die Leute neigen dazu zu sagen, ich sei schüchtern, weil sie mich nicht kennen, aber ich bin einfach ruhig. Du kannst nicht schüchtern sein und jedes Wochenende große Spiele vor Tausenden von Leuten spielen, wie ich es tue“, sagte der Abwehrspieler dazu nun in einem Interview mit Goal.

Upamecano verriet, dass er nach seiner Vertragsunterzeichnung an der Säbener Straße (bis 30. Juni 2026) denn sogar eine Rede hielt - und zwar im Beisein der Bayern-Bosse um Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Nagelsmann.

„Das hatte ich nicht geplant, aber es kam spontan. Nach meiner Verpflichtung stand ich auf und sagte, dass ich ein paar Worte sagen möchte, weil es ein Verein ist, der mir sein Vertrauen geschenkt hat und ich ihm danken muss“, so der Franzose.

FC Bayern: Upamecano überrascht mit Antrittsrede

Das Ganze auf deutsch wohlgemerkt: „Ich glaube, es hat sie überrascht. Gleichzeitig verstehe ich besser, warum dies das erste Mal war, dass ein Spieler das getan hat.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Der Start beim FCB war dagegen einfacher, auch wegen Nagelsmann und der gemeinsamen Vergangenheit.

„Es gibt viele Spielmuster, die er in Leipzig gemacht hat und die er bei den Bayern reproduziert, nur besser“, erklärte Upamecano.

Ohnehin wirkt das Verhältnis zwischen dem Innenverteidiger und seinem Sportlichen Vorgesetzten sehr intakt: „Wenn ich nicht gut war, kommt er zu mir und sagt: Da hast du eine schlechte Entscheidung getroffen und das hättest du tun sollen - und zeigt mir gleich die Bilder. Er hat keine Angst, Dinge zu sagen. Das mag ich am meisten an ihm.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Was Upamecano an Nagelsmann so schätzt

Entsprechend dürfte auch Nagelsmanns Manöverkritik nach der 0:5-Blamage bei Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal ausgefallen sein, bei der Upamecano oftmals schlecht aussah.

„Ich möchte mich dafür bei den Fans entschuldigen“, so der Nationalspieler, „das darf nicht noch einmal passieren. Gegen Gladbach haben wir ein bisschen Mist gebaut. Wir waren nicht dabei. Egal ob ich oder der Rest des Teams. Dieses Spiel war ein Unfall.“

Wechsel zu RB Leipzig als Glücksgriff

Rückblickend vor sechs Jahren vor der Station in Leipzig zunächst zu RB Salzburg gewechselt zu sein, bezeichnete Upamecano dagegen als Glücksfall: „Das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Die Leute fragten mich: Wohin gehst du, Dayot? Ich blieb aber ruhig, und heute sagen mir dieselben Leute, dass ich Recht hatte.“

Hierzulande gilt der Routinier inzwischen als Publikumsliebling.

„Es stimmt, dass ich in Deutschland ein sehr gutes Image habe. Ich versuche, ernst zu sein und eine gute Mentalität zu zeigen“, meinte Upamecano.

Und fügte an: „Ich war immer respektvoll, ich bin nie zu spät zum Training gekommen oder habe mich nie in den Vordergrund gedrängt. Wenn du respektvoll bist, werden dich die Leute respektieren.“

Upamecano baut auf eine Spielerberaterin

Ihm selbst ist beim Thema Respekt auch wichtig, dass anerkannt wird, dass mit Raquel Rosa eine Spielerberaterin seine Interessen vertritt.

„Ich wurde von meiner Mutter erzogen, daher ist es für mich ganz normal“, sagte Upamecano.

Rosa mache „einen guten Job und hat eine langjährige Erfahrung im Männer-Profifußball.“ Upamecano wolle „nicht mit einem Mann vergleichen, weil ich keinen Unterschied sehe.“

