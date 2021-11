Segler Kohlhoff/Stuhlemmer starten überzeugend - Wanser/Winkel für Auftaktrennen disqualifiziert

Mit einem fulminanten Tagessieg sind Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer am Mittwoch in die olympische Nacra-17-Konkurrenz gestartet.

Mit einem fulminanten Tagessieg sind Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer am Mittwoch in die olympische Nacra-17-Konkurrenz gestartet. Als Fünfte und Siebte in zwei weiteren Rennen segelte die Kieler Mixedcrew zum Auftakt auf Gesamtplatz zwei. Auch Luise Wanser und Anastasiya Winkel aus Hamburg überzeugten zunächst als Vierte (9. und 5.) bei den 470er-Frauen. Doch dann wurde das Team für beide Auftaktrennen disqualifiziert.

Wie das German Sailing Team (GST) am Nachmittag mitteilte, war Winkels Trapezweste beim Wiegen 200 Gramm zu schwer, sie werden damit vorerst als Letzte geführt. "Wir halten diese Jury-Entscheidung für zu hart, daher werden wir kämpfen und sehen, was zu erreichen ist", hieß es in einem Statement des GST in den Sozialen Medien.