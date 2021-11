BVB und FC Schalke 04: Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander

Borussia Dortmund? Bittere Niederlage bei RB Leipzig . Jetzt vier Punkte weg vom FC Bayern München. In Unruhe versetzt in eine von Kapitän Marco Reus ausgelöste Diskussion um das System von Trainer Marco Rose. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Der FC Schalke 04? Bittere Niederlage gegen Darmstadt 98. Nur noch Fünfter in der 2. Bundesliga. In Unruhe versetzt durch Diskussionen um Trainer Dimitrios Grammozis.

BVB und Schalke 04: Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander

Wunsch und Wirklichkeit klaffen auseinander, am Rheinlanddamm ebenso wie am Ernst-Kuzorra-Weg.

Die einen wollen nach neun Jahren endlich mal wieder dem Rekordmeister gefährlich werden, die anderen zurück in Liga 1: Beiden Klubs verschwimmt das Ziel vor Augen - wobei die Tragweite der Erkenntnis in Gelsenkirchen eine völlig andere ist.

„Bei Schalke geht es um die Existenz“

„Bei Schalke geht es um die Existenz“, erinnert Müller: „Der Wiederaufstieg muss her, damit die finanzielle Not einigermaßen gelindert wird. Im Falle eines Verbleibs in der 2. Liga muss man erneut über Einsparungen reden, auch am Kader.“