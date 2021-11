Handball-Bundesliga: SG Flensburg-Handewitt gewinnt Topspiel gegen Füchse Berlin

Die SG Flensburg-Handewitt meldet sich in der HBL mit einem Sieg im Topspiel zurück. Gegen die Füchse Berlin drehen die Nordlichter richtig auf.

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga für ein Ausrufezeichen gesorgt.

Damit trotzten die Flensburger den aktuellen Verletzungsproblemen und stoppten zugleich ihren Negativtrend. Zuletzt reichte es in Göppingen nur zu einem Remis, zuvor gegen Stuttgart zitterten sich die Nordlichter zu einem 30:29-Sieg.

Flensburg, das den Vertrag von Nationalmannschafts-Kapitän Johannes Golla vorzeitig verlängert hat, fand des besseren Start in die Partie und setzte sich früh ab. Bis zur Pause spielten die Hausherren eine 15:9-Führung heraus. (DATEN: Die Tabelle der Handball-Bundesliga)

Flensburg beendet Füchse-Serie

„Respekt und Gratulation an Flensburg. Sie haben das heute sehr gut gemacht. Man hat gesehen, dass die Verletzungen von Paul Drux und Fabian Wiede schon einen Leistungsbruch zur Folge hatten. Bei Flensburg hat einfach viel funktioniert und wir sind nicht in unser Spiel gekommen. Wir sind natürlich unzufrieden mit dem Ergebnis“, erklärte Coach Jaron Siewert nach der Niederlage bei Sky .

Golla: „Spiel, wie wir es uns wünschen“

Kollege Johannes Golla, der mit fünf Toren und einer Quote von 100 Prozent glänzte, sagte: „Über 45 Minuten war es ein Spiel, wie wir es uns wünschen. Es war eine gute Leistung. Es ist noch früh in der Saison und alles möglich.“

Für Berlin steht am kommenden Wochenende bereits das nächste Spitzenspiel an. Das Team von Siewert ist am Samstag gegen SC Magdeburg gefordert (ab 18.05 Uhr im SPORT1-Liveticker).