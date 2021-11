FC Bayern & BVB: Rummenigge mit nächstem Schalen-Spruch zu Dortmund

Für seinem Schalen-Spruch in Richtung Borussia Dortmund erntet Karl-Heinz Rummenigge Gegenwind - nun äußert sich der frühere FC-Bayern-Boss erneut, verteidigt dabei auch den Katar-Deal.

Doch der Reihe nach. Der frühere Vorstandschef des FCB hatte mit seinem Spruch nach der BVB-Niederlage gegen RB Leipzig (1:2) am 11. Spieltag wieder einmal für Diskussionen gesorgt.

„Dortmund hat wieder verloren, jetzt können wir schon langsam die Meisterschale etwas entstauben“, so Rummenigge in der Bild .

Die schwarz-gelbe Antwort darauf ließ nicht lange auf sich warten. „Das dürfen die Bayern gern sagen. Wir ticken anders“, erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in den Ruhr Nachrichten süffisant. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga) .

Und fügte an: „Nach dem 0:5 der Bayern im Pokal habe ich keinen Dortmunder gehört, der gesagt hätte, dass wir schon den Pokal polieren oder etwas Ähnliches.“

Watzke kontert Rummenigge

Nun gab es das nächste Statement von Rummenigge: „Das perfekte Wochenende hat man, wenn Bayern um 15.30 Uhr gewonnen hat und Dortmund um 18.30 Uhr verliert“, sagte der 66-Jährige am Mittwochabend der Passauer Neuen Presse im Rahmen der Veranstaltungsreihe MENSCHEN in EUROPA.

Die vorausgegangene Entstauber-Aussage kommentierte Rummenigge so: „Ich war vor zwei Wochen in der Geschäftsstelle bei Bayern, und wir hatten was zu erledigen. Da steht viel Silberware rum, die wir im Laufe der Jahrzehnte gewonnen haben."