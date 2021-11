FC Barcelona: Phillipe Coutinho wehrt sich gegen Kritiker

Philippe Coutinho steht beim FC Barcelona in der Kritik. Jetzt meldet sich der Mittelfeldspieler selbst zu Wort.

Philippe Coutinhos Zeit beim FC Barcelona steht unter keinem besonders guten Stern. 2018 wechselte der Brasilianer für 135 Millionen Euro vom FC Liverpool zur den Blaugrana und steht seither in der Kritik und dem Fokus der Medien.

An die guten Leistungen aus seiner Zeit in Liverpool konnte der 29-Jährige bisher noch nicht anknüpfen. Daran hat auch die zwischenzeitliche Leihe zum FC Bayern 2019 nichts geändert. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse von La Liga)

Und auch in dieser Saison steht der Mittelfeldspieler wie die gesamte Mannschaft in der Kritik. Viele Verletzungen, wenig Spielzeit und schlechte Leistungen werfen Coutinho immer wieder zurück. Nach dem peinlichen 3:3 nach 3:0-Führung gegen Celta Vigo in der Liga meldete sich der Mittelfeldspieler selbst zu Wort, nachdem er sich dem öffentlichen Vorwurf mangelnder Einstellung ausgesetzt sah: