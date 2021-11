Anzeige

FC Barcelona steigt in League of Legends ein FC Barcelona wird Teil der Superliga

Im kommenden Jahr wird der LaLiga-Fußballverein FC Barcelona auch in League of Legends antreten. Das Team wird Teil der höchsten nationalen Liga, der Superliga. © FC Barcelona

Einer der bekanntesten Fußballvereine der Welt geht nun auch in League of Legends, dem wohl populärsten eSports-Titel, an den Start. Barcelona wird Teil der spanischen Superliga. Kein Witz.

Wenn schon nicht im Fußball, so wird der FC Barcelona immerhin in League of Legends Teil der „Super League“!

Jüngst gab der Weltklasseverein bekannt, in Zukunft das eigene eSports-Bestreben auszuweiten und ein League-of-Legends-Team in der spanischen Szene an den Start zu bringen. Hier soll das Team im kommenden Jahr in der höchsten nationalen Spielklasse antreten, die mit der in Deutschland bekannten Pro Division der Prime League vergleichbar ist - die spanische Superliga.

FC Barcelona gegen Gerard Pique

Hier wird der FC Barcelona unter anderem auf ein Team treffen, das dem beliebten spanischen Streamer Ibai Lanos sowie Barcelonas Fußballkapitän Gerard Pique gehört. Bislang sind keine Informationen über mögliche Spieler oder Coaching Staff bekannt.

Dennoch darf davon ausgegangen werden, dass sich der LaLiga-Gigant nicht mit schlechten Ergebnissen zufriedengeben wird. Ob perspektivisch ein Aufstieg in die LEC, der höchsten Europäischen Spielklasse, angepeilt ist, bleibt abzuwarten. Da es sich zudem hierbei um ein Franchise-Modell handelt, müsste zunächst Riot Games als Betreiber sowie die restlichen Teams zusagen. Auch wäre der finanzielle Aufwand ungleichviel höher. Zuletzt verkaufte der FC Schalke 04 den eigenen Ligaslot an die Schweizer eSports-Organisation BDS Esports für knapp 28 Millionen Euro. Ein Preisanstieg für die Zukunft ist zu erwarten.

