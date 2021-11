LEC/LoL: Rogue Rumors - Ein Schritt zurück für zwei Schritte Richtung Titel?

Seit ihrem Eintritt in die LEC ging es für Rogue kontinuierlich nach oben.

Im Spring Split 2019 noch mit einer desaströsen 2:16-Bilanz abgeschlagen Letzter geworden, arbeitete sich die eSports-Organisation Split für Split weiter in Richtung Tabellenspitze. Im folgenden Sommer konnten erstmals die Playoffs (7:11) erreicht werden. Im Spring Split 2020 war die Bilanz mit 9:9 erstmals ausgeglichen, während man im Sommer endgültig in der Riege der Top-Teams vorstieß und am Ende der regulären Saison mit 13:5 von Platz eins der LEC grüßte.