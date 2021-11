Boll: "Traue mir bei WM etwas zu"

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll strebt bei der Einzel-WM in Houston/Texas seine insgesamt achte Medaille bei den Titelkämpfen an.

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll strebt bei der Einzel-WM in Houston/Texas seine insgesamt achte Medaille bei den Titelkämpfen an. "Mein Körper funktioniert momentan gut, und wenn es so bleibt, traue ich mir bei der WM etwas zu", sagte der 40 Jahre alte Weltranglistenzehnte auf der WM-Pressekonferenz des deutschen Teams in Düsseldorf.