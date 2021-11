Paris Saint-Germain: Polizei nimmt PSG-Spielerin Diallo in Gewahrsam

Diallo wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen © AFP/SID/PAUL VERNON

Die französische Nationalspielerin Aminata Diallo wurde in Zusammenhang mit einem gewalttätigen Angriff auf eine Teamkollegin in Gewahrsam genommen.

Entsprechende Medienberichte bestätigte Diallos Klub, der französische Meister Paris St. Germain, am Mittwoch. Den Namen des Opfers nannte PSG, wo auch die deutsche Nationalspielerin Sara Däbritz unter Vertrag steht, nicht.

Medienberichten und der Nachrichtenagentur AFP zufolge handelt es sich um Kheira Hamraoui, die ebenfalls in der französischen Auswahl aktiv ist. Laut der Fachzeitung L‘Equipe soll die 31-Jährige am vergangenen Donnerstag nach einem Klub-Dinner mit Diallo (26) nach Hause gefahren sein, als Unbekannte sie mit einer Eisenstange attackierten und ihr auf die Beine schlugen.

Statement von PSG

„Paris Saint-Germain nimmt zur Kenntnis, dass Aminata Diallo heute Morgen von der SRPJ von Versailles im Rahmen des Verfahrens, das nach einem Angriff auf Spieler des Vereins am vergangenen Donnerstagabend eingeleitet wurde, in Polizeigewahrsam genommen wurde“, heißt es in der Erklärung.