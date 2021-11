Anzeige

Casino: Book of Ra und Co. - Das sind die besten Online-Casino-Slots, um mit Echtgeld zu spielen Die besten Online-Casino-Slots 2022

Online-Slots sind die beliebtesten Spiele in Online-Casinos © Imago

Seit 2021 gibt es Online-Casinos mit deutscher Lizenz. SPORT1 zeigt die besten Online-Casino-Slots, bei denen Sie um Echtgeld spielen können.

Online-Casino-Slots sind virtuelle Spielautomaten, die es in allen Farben und Formen gibt. Slots sind das beliebteste Casinospiel, weil dort jeder mit wenig Einsatz darauf hoffen darf den großen Jackpot zu gewinnen. (SERVICE: Alles aus der Welt der Casinos)

Du kannst die meisten Online-Casino-Slots im Demomodus ohne Echtgeld testen. Es kann sehr unterhaltsam sein die Slots zum Spaß zu spielen und alle Funktionen auszuprobieren. Dabei musst du dir keine Sorgen machen, Geld zu verlieren.

Allerdings fehlt auch der Nervenkitzel dabei, Echtgeld zu gewinnen. Wenn du schon einmal mit Echtgeld an Online-Casino-Slots gespielt hast, wirst du wissen, dass das viel mehr Spaß macht. Es gibt nichts Aufregenderes als einen großen Jackpot, der jederzeit geknackt werden kann! Oder eine Bonusrunde, die dir das 100-fache deines Einsatzes einbringt.

Hier zeigen wir dir Schritt-für-Schritt alles, was du über Online-Casino-Slots wissen musst!

So spielt man sicher an Online-Casino-Slots

Legales Online-Casino mit Echtgeld-Slots finden

In Deutschland war es bis 2021 verboten in Online-Casinos zu spielen. Mittlerweile sind Online-Casinos in Deutschland legal und das Angebot zählt zu den sichersten und spielerfreundlichsten auf der Welt. Dennoch gibt es nach wie vor eine große Anzahl illegaler Online-Casinos, die um deutsche Spieler werben. Um auf der sicheren Seite zu sein, solltest du nur Ausschau nach seriösen Online-Casinos mit deutscher Lizenz halten. Alle Online-Casino-Slots auf Sport1.de werden von Online-Casinos mit einer offiziellen Glücksspiellizenz in Deutschland angeboten.

Bonusangebote prüfen

Viele Online-Slots-Casinos bieten einen Willkommensbonus mit Freispielen an. Lies unbedingt die Bonusbedingungen, um das Angebot zu überprüfen. Auf was du bei einem Online-Casino-Bonus achten musst, erklären wir dir hier ausführlich:

Einzahlung

In legalen Slot-Casinos gibt es viele Möglichkeiten Geld einzuzahlen. Dazu gehören Banküberweisungen, Kreditkarten oder Zahlungsdienstleister wie PayPal, Neteller oder Skrill.

Welche Einzahlungsmethode du wählst, hängt davon ab, mit was du dich am sichersten fühlst und was am schnellsten geht.

Angebot an Online-Slots

Die Anzahl der Online-Casino-Slots können von Casino zu Casino sehr unterschiedlich sein. In vielen Online-Casinos kannst du im Demomodus spielen und dir so einen Überblick über die Auswahl verschaffen. So kannst du erkennen, ob deine Lieblings-Slots angeboten werden und die Automatenspiele mit den höchsten Gewinnchancen verfügbar sind.

Spieler-Aktionen

Die besten Online-Slots-Casinos bieten zahlreiche Werbeaktionen an, damit ihre treuen Spieler immer wieder kommen. Halte Ausschau nach Bonus-Angeboten, Freispielen und Turnieren, bei denen du kostenlos spielen und Echtgeld gewinnen kannst.

Jackpots

Einige Online-Casino-Slots bieten progressive Jackpots mit hohen Gewinnen. Dazu gehören die Mega Jackpots von IGT und einige Online-Jackpots, z. B. Mega Moolah von NetEnt. Wenn du diese Jackpot-Slots spielen willst, solltest du vor einer Anmeldung prüfen, ob sie im jeweiligen Online-Casino angeboten werden.

Mobile Slots und Apps für Echtgeld-Slots

Du kannst alle Online-Casino-Slots um Echtgeld auf dem Computer oder Laptop spielen.

Die meisten Casinos verfügen zudem über Apps oder zumindest mobile Webseiten, die das Spielen auf dem Smartphone oder Tablett ermöglichen. Teste die Slots zunächst im Demomodus auf dem Handy, um sicherzustellen, dass sie reibungslos funktionieren, bevor du um Echtgeld spielst.

Moderne Online-Casino-Slots werden für das Spielen auf dem Smartphone entwickelt. So kannst du die besten Slots überall unterwegs spielen.

Die Spiele haben unterschiedliche Layouts, je nachdem, ob du sie über einen Desktop oder dein Smartphone spielst. Die Spiele werden automatisch an deine Bildschirmgröße angepasst. Beim mobilen Design befinden sich verschiedene Optionen hinter Menüsymbolen, um Platz zu sparen.

Jedes seriöse Online-Casino bietet eine mobile Version seiner Webseite zum Spielen von Online-Slots auf Android-Smartphone oder iPhones an. Zudem gibt es auch bei vielen Anbietern eine Smartphone-App, die im Google Play Store oder über iTunes heruntergeladen werden kann.

Die meisten Casino-Apps haben eine begrenzte Auswahl an Slots im Vergleich zur Webseite. Du solltest dich vorher umschauen, ob die gewünschte Auswahl an Spielen angeboten wird.

Online-Casino-Slots um Echtgeld spielen

Um Online-Casino-Slots zu spielen, wählen wir zunächst, wie viel wir bei einer Drehung setzen möchten. Mit dem Klick auf einen großen Button starten wir das Spiel und die Walzen drehen sich. Nach einer gewissen Zeit kommen die Walzen zum Stehen und zeigen verschiedene Symbole.

Normalerweise müssen wir mindestens zwei Symbole in einer Reihe kombinieren, um einen Gewinn zu erzielen. In der Regel gibt es eine Reihe von Gewinnmöglichkeiten, die so genannten Gewinnlinien, und verschiedene Symbole, mit denen unterschiedliche Gewinne erzielt werden können.

Den Wert der verschiedenen Symbole kannst du bei jedem Spiel in der Gewinntabelle nachlesen.

Gewinnlinien

Gewinnlinien bezeichnen die Reihenfolge, in der eine gewisse Anzahl von Symbolen fallen muss, damit eine Gewinnkombination ausgezahlt wird. In den meisten Fällen müssen drei oder mehr gleiche Symbole von links nach rechts erscheinen.

Die einfachsten Spielautomaten haben eine einzige Gewinnlinie, die über die Mitte des Bildschirms verläuft. Bei einem Spielautomaten mit drei Walzen, bei dem jede Walze drei Symbole zeigt, verläuft die Gewinnlinie in gerader Linie von links nach rechts. Wenn man drei gleiche Symbole auf der Linie hat, gewinnt man.

Online-Casino-Slots mit Echtgeld haben allerdings wesentlich mehr Gewinnlinien, um das Spiel aufregender zu machen.

Die modernen Online-Casino-Spiele haben mindestens 20 Gewinnlinien und oft noch viel mehr. Das liegt daran, dass die Gewinnlinien bei Online-Casino-Spielen nicht unbedingt gerade von links nach rechts verlaufen. Bei vielen Spielen verlaufen die Gewinnlinien zwar immer noch von links nach rechts, aber auf allen möglichen Wegen.

Eine Gewinnlinie kann im Zickzack über die Walzen verlaufen oder eine V-Form bilden. Einige Spiele zahlen in jede Richtung und haben über 1.000 Gewinnmöglichkeiten.

Viele Spiele haben feste Gewinnlinien. Das bedeutet, dass man auf alle Gewinnlinien setzen muss. Bei anderen Slots kann man aber auch auf eine beliebige Anzahl von Gewinnlinien setzen und frei einstellen, ob man lieber nur auf eine Gewinnlinie setzt oder auf mehrere.

Wild- und Scatter-Symbole

Neben den normalen Symbolen gibt es auch spezielle Symbole. Das sind die sogenannten „Wild- und Scatter-Symbole“.

Wild-Symbole funktionieren genau wie Joker in Kartenspielen. Sie nehmen den Platz jedes anderen Symbols ein. Das bedeutet zum Beispiel, dass vier aufeinanderfolgende Symbole in Kombination mit einem Jokersymbol als Fünfer-Gewinn zählen.

Scatter-Symbole bringen in der Regel überdurchschnittlich hohe Gewinne bei Dreierkombinationen oder mehr. Sie können oft einen Gewinn für nur ein oder zwei Symbole auszahlen. Sie werden in der Regel verstreut ausgezahlt, daher auch ihr Name. Das bedeutet, dass sie nicht unbedingt von links nach rechts ausgezahlt werden und ihre Gewinnlinienkombination nicht auf der linken Walze beginnen muss. Oftmals löst ein Satz von Scatter-Symbolen eine Zusatzrunde aus. Du kennst das vielleicht aus bekannten Online-Casino-Slots wie Book of Ra, wo die Bücher an jeder Stelle kommen können und ab drei Buch-Symbolen die Freispiel-Runde aktiviert wird.

Bonusrunden

Freispiele oder Bonusrunden sind in den Augen der meisten Online-Casino-Spieler der beste Teil der Online-Casino-Slots.

Das liegt daran, dass man in den Zusatzrunden die größten Gewinne erzielen kann. In der Regel werden in den Bonusrunden Gewinne ausgezahlt, die um ein Vielfaches höher sind als die Gewinne auf den normalen Gewinnlinien.

Eine Zusatzrunde kann eine der folgenden Formen annehmen:

Freispiele: Du bekommst Freispiele, d. h. eine vorher festgelegte Anzahl von risikofreien Chancen, Gewinne auf den Gewinnlinien zu erzielen.

Wählen und gewinnen: Du erhältst eine Reihe von Auswahlmöglichkeiten. Wähle aus einer Reihe von Preisen, darunter Multiplikatoren, Sofortgewinne und andere Boni.

Sofortgewinn: Du gewinnst sofort einen Bargeldpreis.

Erneute Drehung: Deine letzte Drehung wird noch einmal wiederholt, oft mit zusätzlichen Gewinnchancen.

Minigame: Du spielst ein interaktives Spiel im Spiel und kannst dabei zusätzliches Geld gewinnen.

Das Minigame kann auf Geschicklichkeit, Zufall oder einer Mischung aus beidem beruhen.

Zusatzrunden, insbesondere Neudrehungen und Freispiele, können auch zusätzliche Anreize bieten. Dazu gehören das Halten von Gewinnkombinationen und das Hinzufügen von zusätzlichen Jokersymbolen auf den Walzen.

Slots mit progressivem Jackpot

Die größten Echtgeldgewinne an Online-Casino-Slots werden über sogenannte „progressive Jackpots“ ausgezahlt. Progressive Jackpots werden so genannt, weil der Jackpot mit jedem Einsatz der Spieler schrittweise ansteigt. Oft sind dabei mehrere Spielautomaten und sogar verschiedene Casinos an denselben Jackpot angeschlossen.

Mit jedem Einsatz erhöht sich der Jackpot, bis er ausgelöst wird. Dann gewinnt ein glücklicher Spieler den gesamten Betrag. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels beträgt der größte Online-Jackpot-Gewinn in der Geschichte der Spielautomaten 19,6 Millionen Dollar.

Der größte Gewinn an einem Casino-Spielautomaten wurde 2003 in Las Vegas erzielt. Ein anonymer Spieler aus Los Angeles gewann über 39,7 Millionen Dollar!

Welcher Typ von Slots-Spieler bist du?

Auch wenn jeder seine eigene Vorstellung von einem typischen Spielautomaten-Spieler hat, wäre es doch ein bisschen naiv zu glauben, dass ein so beliebtes Spiel nicht dauerhaft eine Vielzahl von Menschen anspricht. Dennoch lassen sich einige allgemeine Kategorien von Spielern beobachten. Ausgehend von den vorhandenen Automatentypen gibt es vier Hauptgruppen.

Enthusiast

Wenn jemand von einem „Slots-Spieler“ spricht, ist ein Enthusiast wahrscheinlich die Person, die einem in den Sinn kommt. Enthusiasten genießen Slots ausschließlich aus Spaß und zur Unterhaltung. Die blinkenden Lichter, die Glocken, die sich drehenden Walzen und die allgemeine Casino-Atmosphäre bereiten dem Enthusiasten eine richtig gute Zeit. Es geht dabei nicht um das Gewinnen.

Enthusiasten konzentrieren sich nicht unbedingt auf das spezifische Thema eines Automaten, denn es ist die Erfahrung mit den Spielautomaten an sich, die für entspannte Nachmittage und unterhaltsame Nächte sorgt. Diese Spieler betrachten ihre Einsätze als Geld, das sie für Unterhaltung ausgeben. Ähnlich wie bei einem Kinobesuch, bei dem man auch kein Geld gewinnen kann.

Sie jagen nicht den großen Gewinn und riskieren nicht den großen Verlust, weil sie nicht wirklich spielen wollen. Bei Online-Casino-Slots mit geringem Einsatz bekommen Enthusiasten das meiste für ihr Geld. Natürlich freut sich jeder, wenn er ein paar Euro mehr in der Tasche hat, aber für Enthusiasten wäre das nur ein kleines Sahnehäubchen auf dem Kuchen.

Glücksspieler

Das direkte Gegenteil eines Enthusiasten ist der Glücksspieler. Ihnen geht es nur ums Geld. Sie versuchen, viel zu gewinnen und riskieren dabei viel.

Für sie hängt der Spaß davon ab, ob sie gewinnen. Folglich richtet sich die Wahl des Spiels danach, wo sie den größten Gewinn vermuten.

Das spezifische Thema des Online-Casino-Slots ist für Glücksspieler noch weniger von Bedeutung als für Enthusiasten. Sie wählen die Slots danach aus, wie viele Gewinnpotential sie dabei erwarten.

Während ein Enthusiast einfach nur Geld zur Unterhaltung „ausgibt“, gewinnen oder verlieren Glücksspieler, wenn sie spielen. Daher bevorzugen sie oft Automaten mit höheren Einsätzen, weil sie wissen, dass sie dort die besten Gewinnchancen haben.

Erlebnisspieler

Genau wie die Enthusiasten sind auch die Erlebnisspieler wegen des Unterhaltungswertes dabei. Sie werden sich an einem Spielautomaten amüsieren, unabhängig davon, ob sie Geld gewonnen haben.

Der Unterschied besteht darin, dass es nicht der Spielautomat selbst ist, der Spaß macht, sondern das Erlebnis des jeweiligen Themas oder Spiels.

Während ein Enthusiast oder Spieler vielleicht stundenlang an einem Slot sitzen kann, spielt ein Erlebnisspieler eher an verschiedenen Casino-Slots, die sie interessieren.

Suchende

Suchende sind die wählerischsten aller Online-Casino-Slots-Spieler. Wie bei Glücksspielern geht es ihnen in erster Linie darum, Geld zu gewinnen. Aber sie sind nicht bereit, dafür so viel zu riskieren. Stattdessen suchen sie nach bestimmten Möglichkeiten, Geld zu verdienen.

Da der wahrgenommene Wert der Gelegenheit ausschlaggebend ist, wird sich ein Sucher fast ausschließlich an die Online-Casino-Slots halten, die diese besondere Gelegenheit bieten. Der Spielverlauf und das Thema sind unwichtig. Spielautomaten mit großen Jackpots, verbesserten Auszahlungsquoten oder speziellen Casino-Aktionen (wie z. B. höhere Gewinnbeteiligungen) sind gute Beispiele für solche Gelegenheiten. Ein ungewöhnlich großer progressiver Jackpot wird mit Sicherheit auch die wählerischsten Spieler anlocken.

Die Suchenden haben die Hoffnung, nicht zu viel Geld zu verlieren und möglichst viel zu gewinnen. Sie werden, wie die Enthusiasten und Erlebnisspieler, nicht wirklich vom Glücksspiel selbst angezogen.

Dennoch werden sie, vor allem wenn es einen lebensverändernden Jackpot zu gewinnen gibt, lange suchen, um ihre große Chance zu finden.

Fragen und Antworten zu Online-Casino-Slots

Kann ich beliebte Automaten-Spiele auch in Online-Casinos spielen?

Viele beliebte Automaten-Spiele der größten und besten Entwickler wurden für Online-Casinos angepasst. Das Live-Erlebnis in den riesigen Casino und Spielhallen mit Surround-Sound und Spezialeffekten können Sie nicht ganz nachempfinden. Aber das Spielprinzip und die Bonusrunden sind dieselben.

Was sind die beliebtesten Online-Casino-Slots?

Zu den beliebtesten Online-Casino-Slots gehören Klassiker wie Triple Red Hot 7′s und Book of Dead. Diese Slots spielen sich alle in einem einfachen Walzenraster ab, ohne dass allzu viele Spezialeffekte erforderlich sind. Du kannst auch Starburst, Quick Hits oder Dolphins Pearl auf dem Smartphone oder dem Computer spielen.

Was ist der Unterschied zwischen Book of Ra und Book of Dead?

In der Welt der kostenlosen Online-Casino-Slots sind nur wenige Ideen wirklich einzigartig. Sobald ein Thema, ein neuartiges Spielkonzept oder ein Bonusspiel populär wird, wird es von vielen Entwicklern kopiert.

Ein Beispiel dafür ist das berühmte Automatenspiel Book of Ra. Du wirst feststellen, dass fast jedes Online-Casino eine Vielzahl ähnlicher Slots mit magischen Büchern anbietet, mit denen man lukrative Freispiele bekommen kann. Auch viele andere beliebte Slots wurden bereits mehrfach kopiert.

Für die Spieler ist das eine gute Nachricht. Wenn du die Original-Version eines Slots nicht finden kannst, wird es bestimmte ähnliche Online-Casino-Slots geben. Und vielleicht haben diese „Kopien“ ja sogar ein oder zwei zusätzliche Funktionen, die das Spiel noch unterhaltsamer machen.

Sind Online-Casino-Slots in Deutschland legal?

Mit dem Glücksspielstaatsvertrag von 2021 sind Online-Casino-Slots in Deutschland legal.

In jüngster Zeit haben viele Online-Casinos eine deutsche Lizenz erhalten und weitere befinden sich im Genehmigungsprozess oder auf der Warteliste.

Die Lizenzvergabe für seriöse Online-Casinos in Deutschland erfolgt über die staatliche Glücksspielaufsicht in Hessen. Nur die Anbieter, die sich an die deutschen Gesetze halten, bekommen eine Lizenz. Somit kannst du als Spieler mit maximaler Sicherheit Online-Casino-Slots spielen.

Casinos ohne deutsche Lizenz befinden sich in einer rechtlichen Grauzone und bieten keinen ausreichenden Schutz für Spieler. Selbst, wenn ein Online-Casino eine Lizenz eines EU-Staates wie Malta vorweisen kann, sollte man sich nicht zu sicher fühlen, da diese Lizenzen sehr leicht zu erhalten sind und die Anbieter nicht ernsthaft vom Staat kontrolliert werden.

Es gibt viele Fälle, in denen das Spielerkonto von den Betreibern einfach gesperrt und das Geld einbehalten wurde. Bei Online-Casino-Slots mit deutscher Lizenz ist so ein Online-Casino-Betrug ausgeschlossen.

Wie viel Geld lässt sich mit Online-Casino-Slots verdienen?

Zu behaupten, dass es jemanden gibt, der ernsthaft mit Online-Casino-Slots Geld verdient, wäre unseriös. Online-Casino-Slots sind in erster Linie für die Unterhaltung und den Nervenkitzel da. Das einfache Spielprinzip von Slots und die Hoffnung auf einen großen Gewinn machen diese Spiele so beliebt.

Suchtprävention und Hilfe

Riskiere kein Geld, das du nicht verlieren kannst. Wenn du Online-Casino-Slots spielst, um etwas zu gewinnen, solltest du dich kritisch fragen, ob du nicht ein Problem hast. Damit bist du nicht alleine. Spielautomaten und Online-Casino-Slots sind für die häufigste Form von Spielsucht in Deutschland verantwortlich. Wenn du merkst, dass das Spielen von Online-Casino-Slots für dich kein Spaß mehr ist, findest du Hilfe auf folgenden Seiten: