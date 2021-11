Anzeige

Call of Duty: Vanguard – Richtiges Setup für den Kipplauf Revolver Call of Duty: Vanguard – Richtiges Setup für den Kipplauf Revolver

Die Wahl der richtigen Aufsätze ist essenziell für jede Waffe © Activision

EarlyGame

CoD Vanguard ist seit einigen Tagen draußen und Spieler stürzen sich in die große Welt der Waffen-Anpassungen. Welche Aufsätze sind am besten für den Kipplauf Revolver?

Um in Call of Duty eine möglichst gute K/D zu haben, braucht man vor allem eins: Skill. Neben den eigenen Fertigkeiten sind allerdings auch noch die richtigen Waffen sowie die passenden Aufsätze von entscheidender Bedeutung. In Call of Duty: Vanguard gibt es eine große Vielfalt an unterschiedlichen Anpassungsmöglichkeiten für die Fans zu entdecken. Jede Waffe bietet nämlich insgesamt zehn verschiedene Slots für Aufsätze, mit denen man seinen eigenen Spielstil noch weiter verbessern kann.

Anzeige

Kipplauf in CoD Vanguard: Die besten Aufsätze

Den Kipplauf Revolver kennen Fans eigentlich unter einem anderen Namen, nämlich als britischer Webley-Revolver. Er ist in Call of Duty: Vanguard nicht die stärkste Sekundärwaffe und wird es wahrscheinlich auch nie mehr werden. Trotzdem finden sich in der CoD-Community immer einige Fans, die die Waffe bestmöglich zocken wollen. Die Meta für den Kipplauf Revolver sieht so aus:

Abzug: Schnelleinsatz

Fertigkeit: Schnellvisier

Griff: Stoffgriff

Kit: Schnell

Lauf: Wilkie W-4 Kanneliert

Magazin: Kurze Russische .30

Mündung: F8 Stabilisierung

Munitionstyp: Verlängert

Visier: Schiefer-Reflektor

Wenn man einen Revolver benutzt, braucht man logischerweise eine gute Zielgenauigkeit. Wenn wir unsere Gegner also treffen, wollen wir natürlich auch, dass sie mit einem Schuss erledigt sind. Darauf fokussiert sich diese Auswahl an Aufsätzen und opfert dafür etwas an Geschwindigkeit sowie der Magazingröße.

Kipplauf in CoD Vanguard: Das richtige Loadout

Nachdem ihr die besten Aufsätze auf eure Waffen geschraubt habt, braucht ihr in Call of Duty: Vanguard natürlich noch die passenden Ausrüstungen und Perks. Die richtige Zusammensetzung sollte hier in etwa so aussehen: