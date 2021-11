Leichtathletik: Kampf gegen Missbrauch - World Athletics beschließt Sicherheitsrichtlinien

Im Kampf gegen Belästigung, Missbrauch und Ausbeutung in der Leichtathletik hat der Verband World Athletics neue Sicherheitsrichtlinien beschlossen.

Sie zielen darauf ab, „ein sicheres und einladendes Umfeld auf allen Ebenen des Sports zu schaffen, in dem alle Beteiligten respektiert, geschätzt und geschützt werden“, hieß es in einer Mitteilung. Der Verband will auch seine Melde- und Disziplinarverfahren für alle mutmaßlichen Vorfälle überprüfen.